Een verrassende ontwikkeling rond Justin Bijlow. De door blessures geplaagde doelman staat op het punt Feyenoord te verlaten en zijn carrière voort te zetten buiten Nederland. Daarmee lijkt een lang en bewogen hoofdstuk in De Kuip ten einde te komen voor een kind van de club.

Volgens Sky Italia en transferexpert Fabrizio Romano is Justin Bijlow hard op weg Feyenoord te verlaten voor Genoa. Het gaat nadrukkelijk niet om een verhuurconstructie, maar om een definitieve transfer. Bijlow tekent in Italië een contract tot juni 2026, met een optie voor Genoa om die verbintenis te verlengen tot medio 2029. Dinsdag staat de medische keuring gepland, waarna de overstap definitief kan worden afgerond.

Van beoogd eerste doelman naar transfer

De timing van de transfer is opvallend, maar tegelijk begrijpelijk. Bijlow kende de afgelopen seizoenen een moeizame periode door aanhoudend blessureleed, waardoor hij nooit echt voor langere tijd de onbetwiste nummer één onder de lat wist te worden. Afgelopen zomer sprak trainer Robin van Persie nog zijn vertrouwen uit door hem tot eerste keeper te benoemen, maar al vroeg in het seizoen moest de Rotterdammer opnieuw afhaken. Uiteindelijk raakte hij zijn basisplaats kwijt aan Timon Wellenreuther.

Toch blijft Bijlow onlosmakelijk verbonden met Feyenoord. Hij doorliep de volledige jeugdopleiding van de club en stond uiteindelijk 152 keer onder de lat in officiële wedstrijden. Dat aantal had vermoedelijk een stuk hoger gelegen als zijn loopbaan niet zo vaak was onderbroken door fysieke tegenslagen. Voor veel supporters blijft ondanks alles een mateloos populair figuur in De Kuip.

Medische keuring zorgde eerder al voor afgeketste transfer

Het is niet de eerste keer dat Bijlow dicht bij een buitenlands avontuur was. Eerder leek een overstap naar het Engelse Southampton nabij, maar die ketste op het laatste moment af vanwege medische twijfels. Ook nu is voorzichtigheid geboden: de medische keuring moet nog plaatsvinden, waarna pas duidelijk wordt of Bijlow daadwerkelijk een nieuw hoofdstuk in Italië kan beginnen.

Bij Genoa wacht Bijlow een nieuwe sportieve omgeving. De Italiaanse club bevindt zich in de onderste regionen van de Serie A en vecht voor lijfsbehoud. De doelman zal de concurrentie aangaan met Nicola Leali, al is niet bekend of hij als eerste doelman naar Italië wordt gehaald. Voor Bijlow is het in ieder geval kans om een buitenlands avontuur aan te gaan en een nieuw hoofdstuk te beginnen, mits de medische keuring geen obstakels oplevert.

Kritiek op Robin van Persie neemt toe

De mogelijke uitgaande transfer van Bijlow staat niet op zichzelf. Ook Quinten Timber lijkt Feyenoord op korte termijn te gaan verlaten. Na de openlijke botsing met trainer Robin van Persie is een breuk onvermijdelijk geworden en volgens verschillende media is Olympique Marseille hard op weg om de middenvelder over te nemen. Daarmee dreigt Feyenoord in korte tijd twee ervaren krachten kwijt te raken.

Die ontwikkelingen voeden de kritiek op Van Persie, die steeds nadrukkelijker onder een vergrootglas ligt. Oud-trainer Gertjan Verbeek noemt het optreden van de Feyenoord-coach 'aangeschoten wild' en waarschuwde dat de trainer het risico loopt de kleedkamer te verliezen.

🚨🔴🔵 Genoa sign Justin Bijlow from Feyenoord on deal until June 2026 plus option to extend until June 2029.



Feyenoord to receive €200k if Genoa stay in Serie A next season plus 10% sell-on clause.



Medical on Tuesday. pic.twitter.com/QABzLH0UGe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.