De Oranje Leeuwinnen weten hun tegenstander voor de WK-kwalificatie voor het eindtoernooi van 2027. Voor Arjan Veurink was dit zijn allereerste loting als bondscoach, en het uiteindelijke resultaat stemde hem tevreden. "Er wordt héél veel gevraagd van ons", stelt Veurink.

Bondscoach Veurink treft in hun kwalificatiecampagne: Frankrijk, Polen en Ierland. In een uitdagende poule is Frankrijk de grootste concurrent in de strijd om de groepswinst. Daarnaast zullen ze het opnemen tegen Polen en Ierland. De eerste wedstrijden in de kwalificatiereeks staan gepland van 3 tot en met 7 maart 2026.

"Mijn eerste gevoel is een mooie en uitdagende loting, zeker met Frankrijk. Maar dat is wel een gave tegenstander om tegen te spelen, daar ben ik wel blij mee", luidt de eerste reactie van Veurink. "Polen en Ierland proberen te profiteren van de counter, maar dat zijn ploegen waar je niet zomaar van gewonnen hebt. Er wordt héél veel gevraagd van ons."

Geen kleine landen meer

De Europese kwalificatiecompetitie wordt gespeeld volgens hetzelfde format als de UEFA Women's Nations League, met teams verdeeld over drie competities: League A met 16 teams, League B met 16 teams en League C met 21 teams. Dat zorgt voor dat de beste landen bij elkaar in een groep worden gezet. Uiteindelijk gaat alleen de groepswinnaar rechtstreeks naar het WK.

Het zorgt meteen voor een grote uitdaging, weet Veurink. "Het vrouwenverband in Europa is groeiende en zeker in de A-League", doelt de kersverse bondscoach op de hoogstgerangeerde landen die het tegen elkaar opnemen in de WK-kwalificatie.

"Er is geen enkel land die je zomaar makkelijk gaat winnen en dat komt door de nieuwe setup zoals die nu georganiseerd is. Natuurlijk zijn we op papier sterker dan sommige landen, maar we worden in iedere wedstrijd op een manier uitgedaagd. En dat is ook alleen maar goed en mooi."

