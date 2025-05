Oranje-international doet Neymar pijn bij bezoekje aan Brazilië

Oranje-international Xavi Simons heeft Neymar Jr pijn gedaan in een oefenwedstrijd met Red Bull Leipzig in Brazilië. Er werd dik gewonnen van Santos en Neymar liet zien dat hij een woordje Nederlands spreekt.

RB Leipzig sloot het seizoen af in Brazilië met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Santos, de nummer 18 van de Braziliaanse Série A. Voorafgaand aan de wedstrijd hadden Simons en Neymar nog een onderonsje. De twee hebben een tijdje samen gespeeld bij Paris Saint-Germain.

Zwangere Mikky Kiemeney zet vraagtekens bij toekomst Frenkie de Jong Mikky Kiemeney, de vrouw van voetballer Frenkie de Jong, heeft een opvallende TikTok geplaatst. Daarin lijkt ze volgens sommige volgers te hinten op een nieuwe stap voor de middenvelder van FC Barcelona.

De twee lieten op TikTok weten waar fans de wedstrijd live konden zien. Daarin probeert Neymar ook een woordje Nederlands te spreken. "Kom kijken", zegt de 33-jarige aanvaller. Simons barst vervolgens in lachen uit.

Memphis Depay

Neymar heeft wellicht al een woordje Nederlands geleerd van zijn goede vriend Memphis Depay, die in Brazilië bij Corinthians speelt. Ondanks de rivaliteit tussen de clubs hebben de twee een goede band, zo blijkt uit eerdere interactie op sociale media. 'Vriendschap tussen rivalen bestaat. Memphis, ik hou van jou', schreef Neymar bijvoorbeeld ooit.

De wedstrijd tussen Leipzig en Santos eindigde in 3-1. Simons maakte twee doelpunten. Neymar startte na blessureleed weer eens in de basis en werd enthousiast ontvangen door de fans toen hij met vijf kinderen het veld op liep. Na de eerste helft bleef hij in de kleedkamer achter.

Einde seizoen

Na de wedstrijd was het tijd voor de spelers en staf van Leipzig om de vakantie in te luiden. Het team rondde de trip naar Brazilië af met een pizza-avond en vertrekt donderdagavond weer naar Duitsland. de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint op 14 juli.

Comeback Memphis Depay loopt uit op groot drama: 'Hij was heel slecht' Het is niet de week van Memphis Depay. De Oranje-international kwam onder vuur te liggen door een foto met een wild dier en dinsdagavond ging het ook op het veld fout. De aanvaller maakte zijn comeback na een aantal weken afwezigheid, maar voor zijn ploeg Corinthians eindigde het op dramatische wijze.

Het is de vraag of de 22-jarige Xavi dan nog bij de club speelt. Hij wil komende zomer namelijk graag vertrekken. Er is nog geen concrete interesse van andere clubs.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.