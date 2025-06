Oranje-international kan toekomst voorspellen: 'Hij heeft een glazen bol in zijn koffer zitten'

Oranje-international Micky van de Ven beleefde een fantastisch seizoen met Tottenham Hotspur, met als hoogtepunt de eindzege in de Europa League. Dat had hij zelf nooit verwacht, maar landgenoot Matthijs de Ligt wel.

Van de Ven zat lang op een roze wolk na de finale tegen Manchester United (1-0). "Maar daar ben ik nu langzamerhand wel van af gekomen", vertelt hij aan De Telegraaf. "De knop moest ook wel redelijk snel om, omdat we op zondag nog tegen Brighton speelden."

Dochter Arne Slot (18) geniet met voetballende vriend van 'bootdagje' op Ibiza Isa Slot, de dochter van Liverpool-trainer Arne, geniet van een heerlijke vakantie. Ze vertrok naar Ibiza met haar vriend. En dat is ook geen onbekende in de voetbalwereld.

"Het was nog niet zo gemakkelijk om de knop zo snel om te zetten, omdat die wedstrijd nergens meer om ging, maar je wil het toch goed afsluiten." Toch nam hij ook de tijd om te genieten van de bijzondere overwinning. "We hebben na de Europa League-winst een busparade gehad en wat leuke dingen met het team gedaan."

Iconisch moment

De 24-jarige verdediger speelde zelf een cruciale rol in de finale met een acrobatische redding op de doellijn. "Het is wel bijzonder, dat die foto van dat moment echt overal stond. Er zijn zelfs mensen die dat moment hebben laten tatoeëren. Maar ik zelf zeker niet. Het is voor Tottenham Hotspur de eerste prijs in heel lange tijd. Mensen praten erover dat het iconisch is. Het is iets heel moois en hopelijk gaan de mensen het nooit vergeten.”

WK-kwalificatie wordt een makkie: waarom Nederland medicijnen tegen Oranjekoorts kan halen Oranje gaat starten aan de WK-kwalificatie vanavond in Finland. Ronald Koeman heeft maar één doel en dat is eerste worden in de poule. Dat is Oranje aan hun stand verplicht, vindt hij. En daar heeft hij volkomen gelijk in. In alles zou het Nederlands elftal oppermachtig moeten zijn. Dit zijn de redenen waarom men in Nederland alvast medicijnen tegen Oranjekoorts mag halen.

Voorspellende gave Matthijs de Ligt

De Europa League-finale stond voor het seizoen al in de sterren geschreven. "Wat heel speciaal is, is dat ik het hier vorig jaar tijdens het EK met Matthijs de Ligt over heb gehad. Er was toen het gerucht dat hij naar Manchester United zou gaan en toen zei Matthijs: ’Er is een kans dat we tegen elkaar gaan komen in de Europa League-finale. Dat zie ik wel gebeuren.’"

En die voorspelling kwam uit. "Helaas kon hij uiteindelijk de finale zelf niet spelen door een blessure, maar het is wel bizar dat hij dit vorig jaar op het EK zo zei en dat het is uitgekomen. Matthijs heeft echt een glazen bol in zijn koffer zitten."

Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederlands elftal bij eerste WK-kwalificatieduel: opvallende keus in de verdediging Ronald Koeman gaat met Oranje starten aan een nieuwe cyclus: die van de kwalificatie van het WK. Na de halve finale op het EK wil de bondscoach op gaan voor zijn tweede eindtoernooi, maar die moet hij dan eerst maar zien te bereiken. Te beginnen tegen Finland, waar hij zal kiezen voor oude en vertrouwde namen. Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Finland.

WK-kwalificatie

De Ligt zit deze interlandperiode niet bij de selectie voor de WK-kwalificatie. Van de Ven werd wel opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Oranje speelt zaterdag tegen Finland en dinsdag tegen Malta.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.