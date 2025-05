Oranje-international lult zichzelf de problemen in: 'Ik krijg mijn vriendin op mijn dak'

Jan Paul van Hecke (24) is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot belangrijke speler bij Brighton. Die opmars leverde hem dit seizoen zijn debuut bij Oranje op. Ook in de liefde gaat het voorspoedig met de verdediger.

Van Hecke is geboren in Arnemuiden, een Nederlandse stad in de gemeente Middelburg. In dat kleine plaatsje met circa 5.000 inwoners zijn ze enorm trots op de topvoetballer. Tot zijn dertiende speelde hij bij amateurclub vv Arnemuiden en dat zijn ze daar niet vergeten. De club organiseerde een heuze Jan Paul van Hecke-dag, waar 240 kinderen op af kwamen en ook de speler zelf.

Trouwen

De voetbalpodcast van AD was eveneens ter plekke en kreeg Van Hecke voor de microfoon. De bedachtzaam overkomende Zeeuw spreekt onder meer over zijn jeugdjaren, de hechte gemeenschap waarin hij opgroeide, dat hij zich keer op keer op een hoger niveau bewijst en over zijn kalme persoonlijkheid.

Maar ondanks de evenwichtige indruk die hij maakt, komt er een uitglijdertje op het eind. De presentator vraagt: "Ben je klaar voor het toetje van het seizoen? Nietsvermoedend zegt hij: "Ja, zeker. Ik heb nog wel zin, altijd, als ik voor het Nederlands elftal mag uitkomen." Maar host Etienne Verhoeff doelde helemaal niet op sportieve prestaties. "Je gaat trouwen, toch, dat is daarna, toch?" Lachend zegt Van Hecke: "Oooh. Kun je dit stukje eruit knippen? Anders krijg ik mijn vriendin op mijn dak."

Oranje-speler mag na sterke interlandperiode ook nog eens hopen op prijs in Premier League Jan-Paul van Hecke kan een topmaand op een prachtige manier aftoppen. De Nederlandse verdediger is samen met vijf andere spelers genomineerd om speler van de maand maart te worden in de Premier League.

Speler van het jaar

Fans van Brighton hebben van Hecke aangewezen als beste speler van het seizoen 2025-2025. Fanplatform We Are Brighton laat aan de BBC weten: "Hij was een betrouwbare rots in het hart van de verdediging dit seizoen. Hij werd keer op keer aan andere collega's gekoppeld, maar dat bracht hem niet uit balans. Hij zal zo goed als zeker Lewis Dunk opvolgen als aanvoerder. Althans, als hij de vloek verbreekt dat de personen die we uitroepen tot speler van het jaar niet binnen een paar maanden vertrekken."

Blessure

In april was er een schrikmoment toen Van Hecke in de Premier League-wedstrijd tegen Brentford na een botsing per brancard van het veld werd getild. Medespelers hadden vrij snel in de gaten hoe ernstig de situatie was en de scheidsrechter gelukkig ook. Dus kon de medische staf aan de bak om Van Hecke op te lappen. Opvallend was dat de Nederlander nog even omhoog kwam met zijn lichaam, maar vrij snel weer in een liggende positie werd gelegd.

Inmiddels is hij hersteld en opgeroepen voor de duels van het Nederlands elftal tegen Finland en Malta in het kader van de WK-kwalificatie.