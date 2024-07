Oranje-international stapt met blauw oog de bus uit voor halve finale tegen Engeland

Een opvallend beeld voorafgaand aan de halve finale tussen Nederland en Engeland op het EK. Feyenoorder Justin Bijlow, de derde doelman in de selectie, stapte namelijk de bus uit met een blauw oog. Die had hij nog niet in de kwartfinale tegen Turkije (2-1 winst).

Wat Bijlow precies heeft gedaan, is niet bekend. Waarschijnlijk heeft hij het ergens op de training opgelopen. Op trainingsbeelden van een dag geleden was er ook al schade aan het oog van de keeper, die Bart Verbruggen en Mark Flekken voor zich moet dulden, te zien.

Blessuregevoelige Bijlow

Bijlow kampte in het verleden meermaals met blessures, zo ook afgelopen seizoen. De Feyenoorder moest door een kuitblessure een groot deel van de tweede seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan. Toenmalig trainer Arne Slot koos ervoor om hem in de laatste duels van het seizoen toch nog op te stellen, zodat Bijlow mee kon naar het EK.

Bijlow hoorde op de dag dat Nederland de halve finale speelt dat zijn collega bij Feyenoord zijn contract tot medio 2027 verlengde. Timon Wellenreuther bleek een prima stand-in wanneer Bijlow er niet was en dat resulteerde in een nieuwe verbintenis. Wat dat betekent voor de toekomst van Bijlow is nog niet duidelijk.

Transfer Justin Bijlow?

Wellenreuther heeft gezegd graag ergens eerste keeper te willen zijn. Bij Feyenoord is hij dat op papier niet, aangezien hij Bijlow de afgelopen twee seizoenen voor zich moest dulden. Toch keepte de Duitser genoeg door de vele blessures van zijn Nederlandse concullega. De laatste weken klinkt het geluid dat juist Bijlow een transfer gaat maken.

