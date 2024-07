Oranje is nog niet helemaal van geschorste Merih Demiral af na snel besluit Turkije

Het Nederlands elftal moet er toch nog rekening houden mee houden dat Merih Demiral meedoet in de kwartfinale tegen Turkije. De topscorer van het Turkse nationale elftal werd vrijdag door de UEFA geschorst vanwege een 'wolvengroet', een symbool van een extreemrechtse groepering. De Turken waren het niet eens met de schorsing en stapten naar het sporttribunaal CAS.

Meerdere Turkse media melden het snelle handelen van de Turkse voetbalbond. Het CAS belooft de zaak nog voor zaterdagavond, wanneer Nederland en Turkije om 21.00 uur aftrappen, te behandelen.

De Turkse verdediger Merih Demiral is door de UEFA geschorst. Hij mag daarom zaterdagavond niet meedoen aan de kwartfinale op het EK tussen Nederland en Turkije.

Wolvengroet

De 26-jarige verdediger is door de UEFA twee wedstrijden geschorst omdat hij in de vorige wedstrijd tegen Oostenrijk een 'wolvengroet' bracht. Dat is een symbool van de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven. De Europese voetbalbond vindt dat hij door het maken van het gebaar de regels overtreden heeft. De Turkse autoriteiten zijn het daar niet mee eens.

Fanatieke Turkse voetbalsupporters willen tijdens de kwartfinale met Oranje op het EK de controversiële 'wolvengroet' brengen.

De Turkse president Erdogan woont zaterdag de wedstrijd in Berlijn bij. Vice-president Cevdet Yilmaz liet via X (voorheen Twitter) van zich horen en vond dat de UEFA de schorsing moest terugdraaien. "De schoonheid en spanning van het voetbal moeten niet worden overschaduwd door politieke besluiten", aldus Yilmaz.

Wolvengroet in Berlijn?

Ook Turkse voetbalfans steunden Demiral. Zelfs zo erg dat ze zaterdagavond tijdens de kwartfinale de veelbesproken 'wolvengroet' willen brengen. Volgens Turkse media is dat ook een van de redenen waarom Erdogan bij het duel wil zijn.

Voordeeltje Turkije

De Turken hebben ten opzichte van Nederland wel een voordeeltje. Zij mogen daags voor de wedstrijd het gras betreden in het Olympiastadion in Berlijn. Oranje mag dat niet, omdat ze eerder dit EK al eens daar speelden. Turkije mag er ook trainen, maar ziet daar vanaf. Wel kunnen ze dus een veldinspectie doen.

Nederland - Turkije is zaterdagavond om 21.00 uur. In Berlijn heeft Turkije vrijdag een klein voordeel ten opzichte van Nederland.

De winnaar van Nederland - Turkije speelt in de halve finale tegen de winnaar van Engeland - Zwitserland. Die wedstrijd is ook op zaterdag 6 juli, maar dan om 18.00 uur. Demiral is daar hoe dan ook niet bij door zijn schorsing van twee duels.

