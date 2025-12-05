Het Nederlands elftal speelt volgend jaar zomer in ieder geval tegen Japan en Tunesië in de groepsfase van het WK voetbal. De ploeg van Ronald Koeman is ingedeeld in poule F. Dat is de uitkomst van de loting in Washington vanavond.

De loting begon al om 18.00 uur, maar pas vanaf 19.30 uur werd de balletjes geraapt. Na diverse optredens, het ontvangen van de FIFA-vredesprijs door Donald Trump en de plaatsing van de gastlanden in het schema, is het moment aangebroken waarop Ronald Koeman en Dick Advocaat ontdekken wie hun tegenstanders zullen zijn.

Oranje opent tegen Japan

Oranje speelt zijn allereerste wedstrijd in het toernooi tegen Japan, een land dat de Nederlandse ploeg ook al tegen kwam op het WK 2010 (1-0 winst). Het Aziatische land kwalificeerde zich als eerste land voor het WK en is een team vol bekende. Er zijn namelijk bijzonder veel Japanners actief in de Eredivisie. Ko Itakura (Ajax), Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) en Koki Ogawa (NEC) vertegenwoordigen Japan in Nederland.

Tunesië in de poule bij Oranje

Tunesië heeft een sterke indruk achtergelaten in de WK-kwalificatie. Met 28 punten uit tien wedstrijden en een indrukwekkend doelsaldo zonder ook maar één tegendoelpunt, onderstreept Tunesië hun dominantie. Het Nederlands elftal heeft nog géén ervaring met de Noord-Afrikanen, want ze speelden nog nóóit tegen het land.

Speelschema poule F

Datum Welke wedstrijd? Speelstad 14 juni Wedstrijd 1 Dallas 14 juni Wedstrijd 2 Monterrey 20 juni Wedstrijd 3 Houston 20 juni Wedstrijd 4 Monterrey 25 juni Wedstrijd 5 Dallas 25 juni Wedstrijd 6 Kansas City

Laatste 32 mogelijk tegen Marokko

De winnaar van poule F neemt het op tegen de nummer twee van poule C. Dit zorgt ervoor dat het een mogelijkheid is dat Marokko en Nederland elkaar al in de ronde van de laatste 32 treffen. Een dergelijke confrontatie zou bijzonder interessant zijn, gezien de sterke prestaties van beide teams en de grote betrokkenheid van fans aan weerszijden.

WK-kwalificatie Oranje

Nederland begon door deelname aan de Nations League later aan de WK-kwalificatie, maar kende weinig moeite in de poule. Met ruime zeges op onder andere Malta (8-0, 0-4), Finland (0-2, 4-0) en Litouwen (2-3, 4-0) bleef alleen Polen een uitdaging, met twee keer een 1-1 gelijkspel. Oranje sloot de kwalificatie overtuigend af als groepswinnaar met twintig punten uit acht wedstrijden.

Topmodel steelt de show

Het Duitse topmodel Heidi Klum en de Amerikaanse acteurs Kevin Hart en Danny Ramirez verzorgen vrijdagavond in het Kennedy Center in Washington de loting voor het WK 2026.

Zaterdag wéér een loting

De loting van de groepsfase is inmiddels bekend, maar zaterdagavond weten bondscoaches als Ronald Koeman en Dick Advocaat pas écht waar ze aan toe zijn. Dan ontdekken ze namelijk de exacte omstandigheden, zoals de speeldata en de speelsteden. Lees hieronder daar alles over.