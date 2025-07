Oranje Leeuwin Daniëlle van de Donk heeft op bijzondere wijze haar vrouw Ellie Carpenter geëerd, met wie ze onlangs in het huwelijksbootje stapte. De voetbalster treedt daarmee vlak voor de eerste EK-wedstrijd in de voetsporen van Lieke Martens.

Van de Donk plaatste een bericht op Instagram met foto's vanuit Zwitserland, waar de leeuwinnen sinds ongeveer een week verblijven voor het EK. "Mijn mensen," schrijft de middenvelder bij foto's waarop te zien is dat ze zich tijdens haar vrije tijd prima vermaakt met haar collega's in aanloop naar het eindtoernooi, waar ook haar ouders inmiddels zijn gearriveerd. Er worden onder andere spelletjes op een Nintendo Switch gespeeld en een boottochtje gemaakt.

Shirt

Op een van de foto's is te zien dat de voetbalster haar nieuwe achternaam op een Oranje-shirt heeft laten bedrukken: Van de Donk-Carpenter. De voetbalster stapte namelijk onlangs in het huwelijksbootje met de Australische, die enkele dagen geleden een contract tekende bij Chelsea. Het is onduidelijk of de middenvelder ook met dit shirt zal spelen tijdens het EK.

'Ik ben tenslotte getrouwd'

Het eerbetoon doet denken aan een eerder moment met Lieke Martens. Tijdens het WK in 2023 in in Australië en Nieuw-Zeeland droeg Martens namelijk een nieuw shirt, met de naam 'Martens-van Leer', nadat zij was getrouwd met voormalig Ajax-doelman Benjamin van Leer. "Ik dacht: waarom niet? Leuk. Ik ben tenslotte getrouwd. Ik wil wel gewoon mijn eigen naam houden, maar ben ook supertrots om nu Van Leer te heten," reageerde de oud-international na afloop van de met 1-0 gewonnen wedstrijd bij De Telegraaf.

Ek in Zwitserland

Het EK-programma van Oranje start op zaterdag 5 juli in Luzern tegen Wales, gevolgd door een ontmoeting met Engeland op 9 juli en de spannende slotwedstrijd in de groepsfase tegen Frankrijk op 13 juli in Bazel.