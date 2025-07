Het EK vrouwenvoetbal is het laatste kunstje van bondscoach Andries Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. Hij staat met de Nederlandse speelsters voor een loodzware uitdaging, maar die is na de 3-0 zege op Wales een stukje simpeler geworden. Oranje zal desondanks aan de bak moeten om de knock-outfase te bereiken. Hier lees je alles over het EK voor vrouwen in Zwitserland.

De Oranje Leeuwinnen zitten in Groep D. Naast Wales moet de ploeg van Jonker het tegen twee toplanden opnemen: Frankrijk en Engeland. Vooral de ontmoeting met Engeland is bijzonder. Bij de regerend Europees kampioen staat met Sarina Wiegman een oude bekende aan het roer. Zij was in 2017 nog bondscoach van Nederland, dat toen in eigen land de EK-titel pakte. Haar assistent Arjan Veurink wordt na het EK de opvolger van bondscoach Jonker bij de Nederlandse vrouwen.

Bondscoach Andries Jonker spreekt zich uit over gedachte achter 'bommetje': 'Dit is mijn overtuiging' Andries Jonker reageerde vrijdagavond tijdens de persconferentie nogal fel op een journalist die het had over 'zijn poppenkast' bij de Oranje Leeuwinnen. Een dag later bewees Jonker zijn gelijk door overtuigend met 3-0 van Wales te winnen. Hoewel hij uitlegde wat hij wilde bereiken, liet hij niet het achterste van zijn tong zien. "Toen dacht ik: dit kan ik gebruiken", stelt Jonker.

Beladen duel met Engeland in groepsfase

Engeland was op voorhand de topfavoriet, maar de ploeg van Wiegman verloor met 2-1 van Frankrijk in de eerste speelronde en dus krijgen de Oranje Leeuwinnen een unieke kans om de titelverdediger uit te schakelen. Nederland speelt woensdag tegen de Engelse vrouwen en is bij een zege zo goed als zeker van de volgende ronde. Bij een gelijkspel of een nederlaag zal alles afhangen van het laatste groepsduel tegen Frankrijk.

'Wiegmania' is over: Engelse pers slijpt messen voor bondscoach Sarina Wiegman en roept crisis uit Twee jaar geleden heerste er nog 'Wiegmania' in Engeland. Nu hangt er een crisis rondom Sarina Wiegman, de Nederlandse bondscoach van de Engelse vrouwenploeg. Engeland werd zaterdag in de eerste groepswedstrijd tegen Frankrijk bij vlagen weggespeeld en verloor met 2-1.

Programma EK vrouwenvoetbal

De nummers 1 en 2 van de 4 groepen gaan door naar de kwartfinales. Daarin speelt de groepswinnaar tegen een nummer twee van een andere groep. Check hieronder het hele programma van de Oranje Leeuwinnen in de poule.

Welke zender en livestream?

Het EK vrouwenvoetbal wordt door de NOS uitgebreid live uitgezonden. De duels van de Oranje Leeuwinnen zijn op zender NPO 1 te bekijken. Via NOS.nl en de NOS-app is ook een gratis livestream te vinden.

De stand en het volledige programma EK vrouwenvoetbal

Natuurlijk gaat de focus op de groep met Nederland, maar in de andere drie poules zitten ook landen van topformaat. Wat te denken van Spanje, dat in 2023 nog de wereldtitel wist te pakken. De stand in de groepen en het volledige programma van het EK vrouwenvoetbal vind je hier onder.