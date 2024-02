Oranje Leeuwinnen met Daniëlle van de Donk en basisdebutante: 'Hopelijk wordt het geen verlenging'

De Oranje Leeuwinnen strijden vanavond (woensdag 28 februari) tegen Duitsland om een ticket naar de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Alleen de winnaar van Nederland - Duitsland plaatst zich.

Het duel is in Heerenveen, dus bondscoach Andries Jonker hoopt op het thuisvoordeel. Officieel is het duel de strijd om brons in de Nations League Finals bij de vrouwen, maar die derde plek is bijzaak. Als Nederland wint, zien we dat land samen met gastland Frankrijk en Spanje komende zomer op de Olympische Spelen in Parijs. Bij verlies is die kans verkeken.

Jonker kiest in de opstelling voor Lieke Martens en Lineth Beerensteyn in de aanval. Door wie zij precies ondersteund gaan worden als derde aanvalsvrouw, is nog even de vraag. Jonker heeft namelijk ook vier middenvelders gekozen in zijn opstelling: Jackie Groenen, Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk, én Wieke Kaptein. Voor Kaptein is het haar basisdebuut in Oranje.

5-3-2

De meest logische variant van Jonker is een 5-3-2-opstelling, met Brugts en Casparij als wingbacks. Zij mogen dan veel de aanval zoeken en Beerensteyn en Martens voorzien van goede ballen om te kunnen scoren. Spitse zakt dan als middenvelder terug naar de verdediging en vormt dan samen met Dominique Janssen en Caitlin Dijkstra het centrum van de defensie. De drie middenvelders zijn dan Van de Donk, Groenen en Kaptein.

Van de Donk of Egurrola

Er stond nog een vraagteken achter Van de Donk, want zij miste de afsluitende training vanwege ziekte. Jonker liet Damaris Egurrola dezelfde warming-up doen als de basis, voor het geval Van de Donk het niet zou halen. Uiteindelijk kon ze tóch starten. Jonker moet noodgedwongen wisselen in zijn aanval, omdat spits Vivianne Miedema geblesseerd uitviel tegen Spanje. Ook Victoria Pelova is er niet bij.

'Hopelijk geen verlenging'

Het wordt een spannende wedstrijd om dat laatste ticket voor de Spelen, dus het kan ook zomaar verlenging worden. Daar vreest bondscoach Jonker voor. "Als we 120 minuten moeten gaan voetballen, wordt dat voor een aantal speelsters heel moeilijk. Niet iedereen is zo fit dat dat zomaar lukt. Laten we hopen dat het zover niet komt en we gewoon binnen 90 minuten het karwei klaren."

Opstelling Oranje Leeuwinnen tegen Duitsland

Van Domselaar, Casparij, Dijkstra, Janssen, Brugts; Groenen, Van de Donk, Spitse, Kaptein; Beerensteyn en Martens.

Spanje wint Nations League

Ondertussen werd Spanje in de finale van de Nations League Finals de eerste kampioen bij de vrouwen. Dankzij goals van Aitana Bonmati en Mariona Caldentey won Spanje de finale met 2-0 van Frankrijk. Beide landen waren al verzekerd van tickets naar de Olympische Spelen.