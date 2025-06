Oranje Leeuwinnen naar loodzwaar EK vrouwenvoetbal: het programma, de stand en tv-gids

Het EK vrouwenvoetbal is het laatste kunstje van bondscoach Andries Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. Hij staat met de Nederlandse speelsters voor een loodzware uitdaging. De groepsfase is al zo pittig, dat Oranje op haar best moet zijn om de knock-outfase te bereiken. Hier lees je alles over het EK voor vrouwen in Zwitserland.

De Oranje Leeuwinnen zijn ingedeeld in Groep D, met vooral Engeland als blikvanger. Bij de regerend Europees kampioen staat met Sarina Wiegman een oude bekende aan het roer. Zij was in 2017 nog bondscoach van Nederland, dat toen in eigen land de EK-titel pakte. Haar assistent Arjan Veurink wordt na het EK de opvolger van bondscoach Jonker bij de Nederlandse vrouwen.

Nieuwe domper voor Sarina Wiegman in aanloop naar EK, belangrijke kracht 'mentaal niet 100 procent' Bondscoach Sarina Wiegman en Engeland verdedigen in Zwitserland de Europese titel. Maar in aanloop naar de eindronde hebben de Engelsen al een paar dompers moeten verwerken.

Groepsfase

Een beladen duel met topfavoriet Engeland wacht dus al in de groepsfase, met verder topland Frankrijk én het fysiek sterke Wales. De laatste interlandperiode bood weinig hoop voor de Oranje Leeuwinnen, want in de Nations League tegen Duitsland en Schotland vielen ze flink door de mand. Een vakantie van twee weken moet de topvorm weer terugbrengen bij de voetbalsters.

‘Héél logische’ keuze rondom bondscoachschap: ‘Oranje Leeuwinnen in veilige handen’ Na het EK in Zwitserland neemt Arjan Veurink het stokje over van Andries Jonker als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De 38-jarige trainer, die nu nog assistent is bij Engeland onder Sarina Wiegman, geniet veel lof van voormalig Oranje Leeuwin Kelly Zeeman. "Hij gaat niet voor verrassingen komen te staan", vertelt Zeeman.

Programma EK vrouwenvoetbal

De nummers 1 en 2 van de 4 groepen gaan door naar de kwartfinales. Daarin speelt de groepswinnaar tegen een nummer twee van een andere groep. Check hieronder het programma van de Oranje Leeuwinnen in de poule.

Uitzwaaiwedstrijd en selectie

Voor het EK begint, is er nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Rond die tijd is ook de definitieve selectie bekend. Jonker hoopt richting het EK dat in ieder geval de 'tijdelijke problemen' die er in juni nog waren, uit de ploeg raken.

Pissige bondscoach wijst op tijdelijk probleem bij Oranje Leeuwinnen: 'Ik weet hoe dit werkt' De Oranje Leeuwinnen hebben met 1-1 gelijkgespeeld tegen Schotland in het Nations League-duel. Hoewel de ploeg van Andries Jonker in de eerste helft een sterke indruk maakte, ging het na rust volgens de bondscoach goed mis. "Dat is niet de verdienste van Schotland, dat is onze eigen fout", stelt Jonker tegen Sportnieuws.nl.

Welke zender en livestream?

Het EK vrouwenvoetbal wordt door de NOS uitgebreid live uitgezonden. De duels van de Oranje Leeuwinnen zijn op zender NPO 1 en vanwege de aftraptijden van 18.00 uur en 21.00 uur overlappen ze niet met bijvoorbeeld het NOS Journaal. Via NOS.nl en de NOS-app is ook een gratis livestream te vinden.

'De timing van deze inzinking bij de Oranje Leeuwinnen is rampzalig': waarom het EK op een drama afstevent De Oranje Leeuwinnen hebben zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt. Na dertien wedstrijden met slechts één nederlaag is het vertrouwen in één interlandbreak tot het dieptepunt gezakt. De afgang tegen Duitsland en het teleurstellende gelijkspel tegen een zwak Schotland temperen het optimisme rondom de ploeg van Andries Jonker voor het aanstaande EK in Zwitserland aanzienlijk.

De stand en het volledige programma EK vrouwenvoetbal

Natuurlijk gaat de focus op Groep D, met Nederland en Engeland. Maar in de andere drie poules zitten ook landen van topformaat. Wat te denken van Spanje, dat op de Olympische Spelen in Parijs in de zomer van 2024 nog het goud won? De stand in de groepen en het volledige programma van het EK vrouwenvoetbal vind je hier onder.