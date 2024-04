Oranje Leeuwinnen stellen orde op zaken in EK-kwalificatie: Beeresteyn matchwinner tegen Noorwegen

Lineth Beeresteyn heeft Nederland naar de overwinning geschopt tegen Noorwegen. In de eerste helft scoorde zij een beauty, wat de enige goal van de wedstrijd was: 1-0. Het duel tussen beide landen was weinig spectaculair, maar Nederland had de defensie goed op orde. De Leeuwinnen hebben hun eerste drie punten binnen in de EK-kwalificatiepoule.

Op voorhand had er zich al verrassende wending voorgedaan in de poule van de Oranje Leeuwinnen. Finland, dat van de week nog met 4-0 werd afgedroogd door Noorwegen, won met 2-1 van Italië, waar Nederland dan weer van verloor.

Het liet maar weer zien dat alles kan in het vrouwenvoetbal en dat Sherida Spitse en Andreis Jonker gelijk hadden: 'Er is helemaal geen stress'. Want deze uitslag betekende dat als Nederland van Noorwegen zou winnen, ze gewoon gelijk met iedereen zouden staan: iedereen drie punten na twee duels.

Er heerst geen stress richting Noorwegen bij Oranje Leeuwinnen na verlies in Italië: 'Hebben al veel meegemaakt' De kritiek op de Oranje Leeuwinnen was groot na de nederlaag tegen Italië. Dinsdag staat er weer een wedstrijd in de EK-kwalificatie op de planning, tegen Noorwegen. Sherida Spitse en Andries Jonker waren duidelijk: "Er is niks aan de hand, we kunnen nog steeds winnen."

Felle Noren

De missie was dus duidelijk voor de Leeuwinnen. Maar de wedstrijd begon zeer rommelig van Nederlandse kant en al gauw kreeg Noorwegen dan ook al een grote kans. Op het middenveld tikten de Noren er lekker op los en daar had Nederland het moeilijk mee.

Al na twee minuten schrokken de Leeuwinnen op. Guro Reiten kon flink vrij uithalen op de zestien na een geblokt schot. Haar schot vond ook de rug van een Leeuwin, waardoor de bal maar rakelings achter ging. De corner erna zorgde voor een grote kluit vlak voor de goal van Lize Kop.

Doelpunt Lineth Beeresteyn

Noorwegen begon dus sterker, maar toch was het Nederland dat op voorsprong kwam. De eerste kans van Nederland was meteen raak. Daniëlle van den Donk speelde Lineth Beeresteyn aan op de linkerhoek van de zestien meter, Beeresteyn krulde de bal mooi in de lange hoek en zette de Leeuwinnnen op voorsprong. Het Rat Verlegh Stadion ging er klaar voor zitten, dit kon nog wel eens wat worden.

6' | GOAL NEDERLAND ⚽️



Wat een knappe goal van Lineth Beerensteyn! Ze krult de bal met veel gevoel de verre hoek in. Oranje staat voor: 1-0.



Kijk live mee → https://t.co/SGkLsXGEbh#NEDNOO pic.twitter.com/mmWBV4vlPm — NOS Sport (@NOSsport) April 9, 2024

Maar dat viel vies tegen, want zowel Nederland als Noorwegen kreeg in de eerste helft geen kans meer. Esmee Brugts was van de linkerbackpositie afgestapt en op het middenveld gekomen, waardoor Nederland meer grip op de Noren kreeg. Het zorgde er wel voor dat er geen kans meer kwam, want Nederland creëerde door het midden niet zo veel.

Nog een opmerkelijk moment; Damaris Egurrola schoot zo hard tegen de scheidsrechter aan, dat het spel even stilgelegd moest worden. ©ANP

Alle hens aan dek

Deze tactische wijziging hielp voor een grote poos, totdat er werd gefloten voor de tweede helft. Noorwegen kwam ontzettend fel uit de kleedkamer en kreeg - net als in de eerste helft - de beste en eerste kansen. Jonker had zijn ploeg een stuk compacter gezet, waardoor er nog minder gecreëerd werd. Het nummer één doel was die drie punten binnenboord te houden. Hoe, dat maakte niet uit.

Beeresteyn kon een kwartier voor tijd opnieuw belangrijk zijn voor Nederland. Wederom als een duveltje uit een doosje dook zij op voor de goal van Noorwegen, maar haar schot belandde in het zijnet. Het werd in de blessuretijd nog even spannend voor Nederland, er vloog een kopbal maar net voorlangs het doel. Noorwegen zette nog even alles op alles, maar slaagde er niet in te scoren. Nederland heeft drie punten binnen en zo staat alles in punten gelijk in de groep.