Justin Kluivert heeft zichzelf in de nesten gewerkt. De aanvaller van Bournemouth en het Nederlands elftal is door een vervelend akkefietje zijn rijbewijs verloren.

Afgelopen week kwamen Britse media met het nieuws naar buiten dat Kluivert in Engeland een rijontzegging heeft gekregen. Binnen drie maanden ging het twee keer mis voor de aanvaller. Kluivert reed eerst 114 kilometer per uur in een gebied waar je 64 kilometer per uur mag rijden. De reden: de voetballer zat bij de kapper en kreeg een telefoontje van zijn hoogzwangere vriendin.

Vervolgens ging het een maand later nog een keer mis voor Kluivert. De aanvaller reed op 10 april 63 kilometer op een plek waar hij 48 mocht rijden. Doordat hij in zijn Bentley weer over de snelheidslimiet ging, moest Kluivert zijn rijbewijs voorlopig inleveren. Zes maanden lang mag hij niet rijden, waardoor hij op een andere manier naar de training met Bournemouth zal moeten komen.

Reden van rijontzegging

Op zijn Europese rijbewijs had Kluivert al negen punten, waardoor hij de rijontzegging zal moeten accepteren. Zijn advocaat vertelde dan ook dat hij niet in beroep zal gaan tegen de ontzegging en hij zei dat Kluivert ook geen kans maakt op een financiële schikking. Wel zal de aanvallende middenvelder een boete van om en nabij de 2450 euro moeten betalen vanwege zijn overtredingen.

Justin Kluivert

Kluivert begon zijn voetballoopbaan bij Ajax waar hij de jeugdopleiding doorliep. Na zijn vertrek uit Amsterdam speelde de aanvaller voor grote clubs in Europa zoals AS Roma, RB Leipzig, OGC Nice, Valencia en Bournemouth. Bij die club is Kluivert nu een van de smaakmakers. Dit seizoen staat de teller op één goal in negen duels, maar vorig jaar maakte hij er dertien en bereidde Kluivert er ook nog eens acht voor. De aanvaller speelde in zijn loopbaan ook al tien duels voor Oranje. Bournemouth presteert ook dit seizoen uitstekend in de Premier League. The Cherries staan tweede achter koploper Arsenal.

