Oranje-speler Steven Bergwijn verschijnt met opvallende tattoo in gezicht op het veld: dit staat er

Steven Bergwijn heeft een verrassende basisplaats gekregen van bondscoach Ronald Koeman voor het duel in de achtste finales met Roemenië. Maar nog opvallender is de tattoo in het gezicht van de aanvaller. Wat staat er eigenlijk?

Op televisie is het wellicht niet helemaal goed te zien, maar er staat het woordje Freedom. Vrij vertaald betekent dat vrijheid. Bergwijn staat vol met tattoos, maar die in zijn gezicht is een van de nieuwste. Afgelopen seizoen in de Eredivisie was het kunstwerk voor het eerst zichtbaar tegen PEC Zwolle. "De aanvoerder van Ajax met een tattoo in het gezicht, dat kan echt niet", zo liet Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen destijds weten. "Dat heeft er alles mee te maken wat je wilt uitstralen als Ajax."

Nieuwe gezichtstattoo aanvoerder Steven Bergwijn 'Ajax-onwaardig': 'Dat kan echt niet' Steven Bergwijn was maandag aanwezig bij de Future Cup, een talententoernooi in Amsterdam georganiseerd door Ajax. De aanvoerder was daar samen met Jorrel Hato. Bij Bergwijn viel iets op, hij heeft namelijk een nieuwe tattoo in zijn gezicht.

Basisplaats Bergwijn

Bergwijn werd door bondscoach Ronald Koeman meegenomen naar het EK in Duitsland, maar speelde tot de wedstrijd tegen Roemenië nog geen minuut. Waarom hij tegen de Roemenen wel mag opdraven was volgens Koeman met een reden. "We moeten Roemenië aan de linkerkant kapot spelen, maar dan hebben we wel meer behoefte aan een speler die goed de binnenkant kan bespelen. Dat kan Bergwijn", lichtte de bondscoach toe.

Na het WK van 2022 in Qatar bleef het aantal minuten van Bergwijn in het shirt van Oranje beperkt. Hij speelde 218 minuten, waarvan één keer de volledige wedstrijd tegen Griekenland voor de EK-kwalificatie in oktober vorig jaar. Tegen Canada in de voorbereiding op dit toernooi speelde hij zijn laatste wedstrijd, toen deed hij 28 minuten mee.

