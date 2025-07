Bij Nederland - Engeland draait het om héél veel dwarsverbanden, maar de strijd tussen partners Vivianne Miedema en Beth Mead is het hoofdthema. In aanloop naar de EK-kraker reageert de topspits op de bijzondere confrontatie. "Als ik iets moet doen wat niet goed is voor Beth, dan doe ik dat", stelt Miedema op de persconferentie in aanloop naar het EK-duel tegen Engeland.

Mead en Miedema hebben al ruim drie jaar een relatie met elkaar. De Nederlandse spits benadrukt haar voordeel dat haar vriendin óók een topspeelster is. "Je snapt daardoor waar je allebei doorheen gaat", vertelt Miedema, desgevraagd aan Sportnieuws.nl. "We hebben alleen altijd wel de regel dat we overal over mogen praten, maar niet over de wedstrijd. Ik heb dus oprecht geen idee of ze mag beginnen. Ik weet alleen dat we ons goed voelen, meer niet."

'Even geen vriendinnen'

Voor zowel de Oranje Leeuwinnen als The Lionesses wordt het een belangrijk duel. Engeland móét winnen om in de race te blijven voor de knockout-fase door het verlies tegen Frankrijk. Nederland wil dolgraag winnen, want dan is de kwartfinale een feit. "Als we winnen, verwacht ik dat ze even niet met me wil praten", reageert Miedema op een eventuele uitschakeling van haar partner.

"Maar als ik iets moet doen wat niet goed is voor Beth, dan doe ik dat. Op het veld zijn we geen vriendinnen. Ik ben vooral blij als we doorgaan", vervolgt de spits, die geen goed trackrecord tegen haar partner heeft. "Nee, hopelijk brengen we daar verandering in."

Géén focus op Mead en Miedema

Hoewel Miedema zich er uitgebreid over uitlaat, zijn ze in het Engelse kamp in ieder geval totaal niet bezig met de confrontatie tussen Miedema en Mead. "Denk je écht dat we ons daar druk om maken? Nee, wij focussen ons alleen maar op het wedstrijdplan", vertelt Engeland-bondscoach Sarina Wiegman op de persconferentie, desgevraagd aan aan deze site.

Mazzel voor Nederland

Kelly Zeeman, oud-international en ex-speelster van onder meer Ajax, herkent de situatie van Miedema en Mead wel gedeeltelijk. "Ik heb ook wel stelletjes in het team en tegenover elkaar gehad, hoor. Maar zij hebben natuurlijk ook wel eerder tegen elkaar gespeeld en zijn professioneel genoeg. Voor beiden geldt maar één ding: winnen", stelt Zeeman. "Maar hoe ze dit gaan oplossen, écht geen idee", lacht ze.

Vooralsnog lijkt Oranje Leeuwin Esmee Brugts zich op te mogen maken voor de directe confrontatie met Beth Mead. "Dat is niet lastig hoor. Dat worden gewoon keiharde duels, dat is niet anders dan met een andere speelster van de Engelsen. Al moet ik wel zeggen dat we mazzel hebben dat Miedema en Mead niet echt dicht bij elkaar in de buurt zullen komen. Dan was het wel een ander verhaal geworden."

Bijzondere duels met Ellen Jansen

De winnares van het EK in 2017 weet nog wel uit eigen ervaring dat het lastig kan zijn om tegen bekenden te spelen. "Ik had een héél goede vriendin die bij FC Twente speelde met Ellen Jansen, toen ik bij Ajax speelde. Wij hadden de hele week lol en contact, maar dan bewust op de dag van de wedstrijd en tijdens het duel ook niet. Maar als je een relatie hebt, dat lijkt me best lastig", erkent Zeeman.

Zeeman vond de duels met Jansen eigenlijk ook wel moeilijk. "Ellen is gewoon een heel goede maat en dat vond ik ook af en toe al lastig. Ik dacht vooraf al: als ze d’r mond maar weer niet opentrekt. Maar dat deed ze dan wel gewoon de heletijd. En ik dacht alleen maar: ik geef je straks gewoon effe een tik en dan gaat het vast goed", lacht Zeeman.

