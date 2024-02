Oranje vreest jeugdinternational te verliezen, 'Spaanse bond wil poging wagen bij Dean Huijsen'

AS Roma-verdediger Dean Huijsen zou op korte termijn benaderd kunnen worden door de nationale Spaanse voetbalbond. De 18-jarige jeugdinternational presteert momenteel erg goed in Italië, en dat is de Spaanse bond niet ontgaan.

Huijsen werd geboren in Amsterdam, maar op zijn vijfde verhuisde hij met zijn familie naar Spanje. Hij speelde kort in de jeugdopleiding van Málaga, waarna Juventus de Nederlandse centrumverdediger verder opgeleid heeft. De club uit Turijn verhuurde hem dit seizoen aan AS Roma, waar hij zich ook bij de Spaanse bond in de kijker heeft gespeeld.

Dean Huijsen scoort eerste goal voor swingend en winnend AS Roma Dean Huijsen heeft maandagavond zijn eerste doelpunt namens AS Roma gemaakt. De in Amsterdam geboren verdediger maakte na een uur spelen de 4-0 voor de Romeinen tegen Cagliari. AS Roma swingde en lijkt klaar voor de Europa League-ontmoetingen tegen Feyenoord.

Volgens Marca staat Huijsen al lange tijd op de radar in Spanje. In maart zou hij door de bond opgeroepen kunnen worden voor Spanje onder 21. Onder leiding van Santi Denia speelt het team eind maart tegen Slowakije en België.

In een interview met Voetbal International liet Huijsen een jaar geleden zijn keuze voor het Nederlands elftal blijken. "Thuis spreken we Nederlands en mijn hele familie komt uit Nederland, dus die keuze was niet moeilijk. Spanje was een optie, maar ik ben blij dat ik voor Oranje mag spelen", zei Huijsen toen. Hij speelde eerder al interlands met Oranje onder 19.