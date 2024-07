Oranjemars XL: bijna 100.000 fans van Nederland in Dortmund

Micky van de Ven kan ook tijdens het EK rekenen op zijn steun en toeverlaat, Sterre van Bakel. De Brabantse vriendin van de Oranje-international bezoekt in de Premier League regelmatig het stadion waar haar vriend speelt. Ook in Duitsland is ze erbij. Voor Sterre is het alleen te hopen dat Nederland - Engeland niet uitdraait op een strafschoppenserie.