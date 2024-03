Orkun Kökçü 'boos en teleurgesteld' over debuutseizoen bij Benfica: 'Ik ben niet het type dat met zijn vuist op tafel slaat'

Orkun Kökçü verruilde Feyenoord afgelopen zomer voor Benfica, maar is niet tevreden over zijn debuutseizoen in Portugal. Volgens een interview met De Telegraaf voelt hij zich misbruikt, en sluit hij een transfer komende zomer niet uit.

De 23-jarige Kökçü wist vorig seizoen als aanvoerder van Feyenoord het team naar het kampioenschap te leiden. Hij vertrok voor 25 miljoen euro naar het Benfica van Roger Schmidt. Ondanks dat hij daar wel aan spelen toe komt is hij niet tevreden over zijn rol bij de club.

"Dit is niet wat ik verwachtte", zegt Kökçü. "Er speelde veel op de transfermarkt afgelopen zomer, ik heb een bewuste keuze gemaakt voor Benfica met het idee dat dit de beste stap in mijn carrière was om me verder op alle vlakken te ontwikkelen. Dat is slechts ten dele gebeurd." Hij behoorde tot de recordaankopen van Benfica, maar werd tot ongenoegen van Kökçü niet groots gepresenteerd door de club. "Ik heb natuurlijk wel gezien hoe andere spelers in Portugal en bij andere grote clubs in de schijnwerpers zijn gezet. Dat zorgt voor een bepaalde status. Ik heb vanaf het begin nooit het gevoel gehad dat ik belangrijk werd gemaakt. Ook niet door de trainer."

Kökçü hoopte bij Benfica dezelfde band met supporters op te bouwen als hij had met Feyenoord-fans. "Ik ben nog niet de meest geliefde speler en dat kan ik aan een kant wel begrijpen. De verwachtingen zijn hoog en daar loop ik niet voor weg, maar geef me dan wel de rol die bij me past."

De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2028 bij de Portugese club. Hij heeft nog geen eisen gesteld bij de trainer. "Ik ben ook niet het type dat met zijn vuist op tafel slaat of eisen stelt, maar misschien ben ik juist vanwege de rol die ik van hem kreeg wel te bescheiden geweest..." Kökçü heeft onder Schmidt voornamelijk als defensieve middenvelder gespeeld.

De Turkse international beweert dat Schmidt hem voordat hij tekende een andere rol heeft voorgehouden, een soortgelijke als bij Feyenoord. "Ik word door Schmidt te veel gekoppeld aan allerlei taken. En dat is niet nodig als je echt mijn kwaliteiten wil benutten. Ik kom zelf wel met de oplossingen in het veld, ik denk vooruit, sta bekend om mijn ’progressieve’ passing."

Hij is teleurgesteld en gefrustreerd door de situatie. "Ik kan nog zoveel meer betekenen voor Benfica, daar zit misschien een stuk van mijn frustratie." Dat hij af en toe reserve is, kon hij ook niet begrijpen. "Daar ben ik boos en teleurgesteld om geweest. Juist op die momenten wist ik dat ik zoveel voor het team kan betekenen."