Oud-Ajacied Zlatan Ibrahimovic komt een balletje trappen met clubiconen Clarence Seedorf en Simon Tahamata

Het Olympisch Stadion in Amsterdam zal zaterdag 20 april het decor zijn voor een bijzondere benefietwedstrijd. Clubicoon Clarence Seedorf trapt dan een balletje met de Ajax legends en een door hem samengesteld team. Naar verluidt komen er behoorlijk wat grote namen opdraven.

De Telegraaf meldt dat Seedorf de nodige supersterren heeft weten vast te leggen, waaronder Claude Makelele, Didier Drogba, Sol Campbell, Dwight Yorke en Dida. Daarbij gaan er ook nog eens geruchten dat of Ronaldinho óf ex-PSV’er Ronaldo komt opdagen. En daar blijf het niet bij, de grasmat staat straks bol van de legendes.

Simon Tahamata, een van de Ajax legends die het een paar weken geleden nog moest afleggen tegen Liverpool, verklapt wie we nog meer op het veld kunnen verwachten. "Ik heb onze captain Aron Winter gevraagd of hij even een update kan geven wat de namen betreft, maar mijn kleine broertje, zo noem ik Aron altijd, is niet zo snel", grapte hij.

'Gelijk op de foto'

Als Tahamata's info klopt, dan heeft Winter ook Frank en Ronald de Boer, Jari Litmanen, Maxwell en Wesley Sneijder weten te strikken. Als kers op de taart zou ook Zlatan Ibrahimovic van de partij zijn. "Mooi toch”, lacht Tahamata. "Even een potje voetballen met Zlatan. Dit soort wedstrijden zijn altijd bijzonder. In 2016 speelden we in Spanje tegen Real Madrid. Kwam de legendarische Emilio Butragueno nog het veld in. Met hem ben ik na afloop gelijk op de foto gegaan.”