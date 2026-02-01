Erik ten Hag begint zondag 1 februari aan misschien wel de moeilijkste uitdaging van zijn carrière: niet langs de lijn, maar bovenaan de organisatie van FC Twente. Twee oud-leidinggevenden die van dichtbij met hem werkten, weten precies wat Enschede te wachten staat. "Dit is écht iets voor hem", zegt NEC-directeur Wilco van Schaik in gesprek met Sportnieuws.nl.

Voor sommigen kwam het onverwacht, voor ingewijden juist niet. Wilco van Schaik, die Ten Hag in 2015 naar FC Utrecht haalde, moest het nieuws even laten bezinken. "Ik was wel enigszins verbaasd omdat zijn naam rondging bij veel clubs, maar aan de andere kant zei ik ook tegen mijn vrouw: dit is écht iets voor hem. Hij is op een bepaald moment in zijn carrière gekomen. Hij is vaak weggeweest van zijn gezin, dus dit voelt dan toch een beetje als thuiskomen en dat met een heel mooie baan als TD bij zijn club."

Volgens Van Schaik is het directeurschap een logische vervolgstap van Ten Hag. "Hij heeft alles gedaan: hoofd jeugdopleidingen, trainer bij kleine en grote clubs en hij heeft twee keer zijn hoofd gestoten bij United en Leverkusen. Op een gegeven moment is die rugzak zó vol, dan is een volgende stap heel erg logisch. Hij wil nu laten zien of hij zijn ervaringen over kan brengen op een hele organisatie als technisch directeur."

Bagage van Ten Hag

Edwin Mulder, die hem als voorzitter van Go Ahead Eagles meemaakte, ziet zijn voordelen in de rijke carrière van Ten Hag. "Dat hebben wij in ieder geval ervaren. Hij moest bij ons veel meer doen dan alleen trainer zijn, dus wij hadden het geluk dat hij al heel veel bagage had. Ik heb gemerkt dat het heel fijn is dat hij overal iets van af weet. Als je wordt aangestuurd door iemand die helemaal niet weet waar jij mee bezig bent, dan doet dat wat met je gezag. Nou, daar heb je met Erik geen last van."

Cultuurshock gegarandeerd

Wie denkt dat Ten Hag zich rustig zal settelen in Enschede, komt bedrogen uit. Beide oud-bestuurders waarschuwen voor een intens begin. "Hij is bezeten van het spelletje en zijn vak. Hij eist veel van zichzelf en zijn omgeving, daar moet je als omgeving best wel even aan wennen" vertelt Mulder. "Maar bij alles wat hij doet, zit wel een idee en een gedachte achter om de hele organisatie naar een hoger niveau te tillen."

Bij Go Ahead Eagles leidde dat aanvankelijk tot frictie. "Het zorgde bij Go Ahead in het begin wel voor een cultuurshock, want hij wilde zich overal mee bemoeien in de positieve zin van het woord. Dat is wennen, maar je zag op een gegeven moment dat het begon te werken. Er ontstond al snel een topsportklimaat, de resultaten werden beter en uiteindelijk resulteerde dat in promotie naar de Eredivisie voor het eerst in zeventien jaar. Dat is voor een groot deel op het conto van Erik te schrijven."

'Iedereen werd gek van hem'

Bij FC Utrecht ging het niet anders, herinnert Van Schaik zich. "FC Utrecht was toe aan een volgende stap. Wij wilden onze onze voetbalorganisatie door laten groeien. We hebben hem binnengehaald om de lat hoger te leggen en een eisende organisatie te worden. En vanaf minuut één deed hij het ongekend goed", licht de huidige NEC-directeur toe. Het zorgde intern echter ook voor de nodige irritaties. "Frans van Seumeren en ik hebben daar met z'n tweeën nooit discussies over gehad, omdat wij wisten wat ons te wachten stond. Maar mensen die bij Utrecht werkten, die werden helemaal gek van hem."

Niets was goed genoeg voor de Tukker, die bij de beloften van Bayern München had gezien wat een topsportklimaat is. "De voeding, de lijnen op het veld, de douches en de trainingsvelden, het was helemaal niets volgens Erik. Die mensen dachten: hebben wij dat al die jaren zó verkeerd gedaan? En ook spelers werden gestoord van hem, want het was heel erg intens. In de eerste maanden heb ik zoveel gezeik gehad met spelers en mensen binnen de club… Het is een andere manier van werken, maar wij wilden als club presteren. En dat zag je op een gegeven moment." De resultaten gaven hem gelijk: een bekerfinale, drie keer Europees voetbal en de Rinus Michels Award.

Zowel Mulder als Van Schaik hameren op geduld. "De mensen bij FC Twente zullen in de eerste maanden ook gek van hem worden", waarschuwt Van Schaik. "Maar de directie moet hem steunen en adviezen geven. Daar staat Erik écht voor open. Ik had elke week een gesprek met hem en kon dan perfect met hem klanken. Hij kon dat echt wel een beetje brommen, maar twee weken later zag ik wel dat hij het toepaste. Hij moet bij FC Twente wel tijd krijgen om zijn weg te vinden in het directeurschap en de toenadering en grip op de hoofdtrainer", aldus Van Schaik, die wordt aangevuld door Mulder. "Hij heeft het altijd over 'het proces heeft tijd nodig', dat heeft hij nu bij FC Twente ook nodig."

Structureel teruggrijpen naar bekenden

Opvallend is dat Ten Hag in zijn loopbaan structureel teruggrijpt op spelers die hij al kent. Bij Go Ahead haalde hij met Nick Marsman, Cas Peters en Quincy Promes spelers binnen met wie hij eerder bij FC Twente had gewerkt. Die lijn zette hij door bij FC Utrecht, waar opnieuw bekende namen opdoken: Marsman, Filip Bednarek, Chris David, Bilal Ould-Chikh en Wout Brama kwamen uit zijn Twentse netwerk. Daarnaast haalde hij Rico Strieder en Lukas Görtler, die hij kende van Bayern München II. Zakaria Labyad had hij al onder zijn hoede gehad bij PSV. Bij Ajax werd die vertrouwde aanpak voortgezet, met de komst van onder anderen Sébastien Haller, Remko Pasveer, Promes, Labyad en Sean Klaiber. Later bij United haalde hij onder meer De Ligt, Antony, Martinez en Onana.

Mulder maakt zich echter helemaal niet druk over het handelen van Ten Hag op de transfermarkt. "Hij had bij ons wel drie of vier schaduwelftallen staan. Als er bij ons een speler wegging, dan wist hij al welke speler hij wilde hebben. Dus we konden daardoor ook heel snel schakelen. Daardoor hebben wij Quincy Promes en Deniz Turuc gehaald, nou dat zijn jongens die de top hebben gehaald", vertelt Mulder, die ook uiteindelijke Go Ahead-helden als Bart Vriends en Jop van der Linden zag komen.

Grootste valkuil voor Ten Hag

Van Schaik ziet wel een valkuil voor Ten Hag. "Het gevaar van elke oud-trainer die technisch directeur wordt, is of hij het trainerschap helemaal uit handen kan geven. Dan kijk ik ook naar oud-toptrainers als Louis van Gaal en Co Adriaanse. Ik heb Co ongelooflijk hoog zitten, maar die vond het toch moeilijk als een trainer zijn eigen ding deed. Dat heb je ook gezien met Van Gaal bij Ajax met Ronald Koeman. Het helemaal loslaten en vertrouwen in een andere trainer, dat is het allermoeilijkste als jij zelf zeer succesvol bent geweest. Je bent dan toch bang dat het geen succes wordt als een ander het doet."

Mulder ziet dat genuanceerder. "Ik denk dat hij zich niet ongevraagd met de trainer en de opstelling moet gaan bemoeien, maar ik denk dat het voor een trainer heel slim is om daar wél gebruik van te maken. Erik is professioneel genoeg om die afstand te bewaren, maar als ze hem vragen weet ik zeker dat hij ook zijn mening zal geven. Hij bemoeit zich er alleen maar mee om de boel naar een hoger plan te krijgen."

Erik ten Hag wil met FC Twente naar de top

Van Schaik weet wat Ten Hag met FC Twente wil: naar de top van Nederland. "Je moet niet uitsluiten dat hij TD is geworden, omdat hij ze weer een keer kampioen wil maken. Dat is hoe Erik denkt." En wie zijn carrière kent, weet: dat is geen grootspraak. "Bij Go Ahead, FC Utrecht en Ajax heeft hij het onmogelijke waargemaakt. En bij Manchester United heeft hij ook gewoon twee prijzen gepakt. Deze man weet hoe je succes moet halen, op elk niveau."