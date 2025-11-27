Martin van Geel maakte nogal wat mee in zijn carrière. Als voetballer en technisch directeur volgde vrijwel dezelfde route: van Willem II naar Ajax, Roda JC naar Feyenoord. In Sportnieuws.nl De Maaskantine blikt hij terug op deze carrière en deelt hij het mooiste moment. "Ik wist waar we vandaan kwamen met Feyenoord."

Martin van Geel krijgt in de podcast van Robert Maaskant de vraag of hij dingen mist in zijn carrière, zoals het trainerschap. Dat heeft Van Geel nooit ervaren. De oud-speler van onder meer Willem II, Ajax en Feyenoord ging direct aan de slag als technisch directeur bij Willem II, na zijn voetbalcarrière.

Gemis in carrière

Dat bleek achteraf een prima keus, want hij zou vervolgens werken bij de grootste clubs van Nederland. Toch mist hij één ding in zijn carrière: "Een interland spelen. Dat heb ik net gemist. Ik was in 1988 aanvoerder van Feyenoord, maar dat was gewoon zo'n sterk Nederlands elftal met Erwin Koeman, Arnold Mühren, Gullit en Vanenburg. Dus dat had ik weleens leuk gevonden."

Verder mist hij eigenlijk weinig vertelt hij, omdat hij zoveel mee heeft gemaakt. "Ik heb als 18-jarige jongen een huldiging op de Heuvel in Tilburg meegemaakt omdat we promoveerden", begint de oud-speler die in een dorp naast Tilburg geboren en getogen is. "En 45 jaar later stond ik daar weer als directeur. Is de cirkel dan rond, of is-ie dan rond?", lacht hij. "Dat kun je bijna niet bedenken."

Hoogtepunten

Hij stond haast op ieder plein: "In Alkmaar als technisch directeur bij AZ, ik heb op de Coolsingel mogen staan, het Museumplein en Leidseplein, ik heb alle pleinen wel mee mogen maken", grapt hij. Maar toch is er één viering die hem het meest bijstaat.

Dat had vooral te maken met de situatie waarin zijn club destijds zat. "Het allermooiste is misschien wel toen ik als technisch directeur met Feyenoord kampioen werd na 18 jaar. Als je ziet waar we toen vandaan kwamen. Dat was misschien wel het allermooiste. Met al die mensen; Erik Gudde, Marl Koevermans, Joris van Benthem en Dick van Wel. Jaren eerder was Feyenoord sportief en financieel failliet, we hebben langzaam de club opgebracht naar een sterk financiële club", somt hij op.

'Wens niks meer'

"Er is nu een accommodatie waar ze nog 20 jaar mee door kunnen", doelend op 1908 en Nieuw Varkenoord, geweldig. We wonnen vijf prijzen, waaronder het landskampioenschap. Dat was denk ik het allermooiste", denkt hij terug. "Ik voel me bevoorrecht, ik ben een gelukkig mens. Ik heb een geweldige vrouw, kinderen en kleinkinderen en dat is heel belangrijk. Hoe ouder je wordt, hoe meer je het gaat beseffen. Ik heb een hele mooie carrière en mag nu nog altijd in de top van het voetbal acteren. Ik wens werkelijk niks meer."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine komt Martin van Geel langs. Met jarenlange ervaring als speler én directeur in de top van de voetbalwereld heeft hij een schat aan ervaring. Hij spreekt over zijn huidige technische rol bij de Eredivisie CV. De positie van het Nederlandse voetbal in Europa en spreekt over veranderingen die hij graag zou zien in de voetballerij.

Verder deelt hij anekdotes over zijn tijd bij Feyenoord, werken bij Ajax en spreekt hij zich uit over de play-offs in de Vriendenloterij Eredivisie. Beluister De Maaskantine iedere woensdagmorgen vanaf 7.00 uur.

