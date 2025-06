Orkun Kökçü speelde bij het WK voor clubs met Benfica tegen Auckland City. De Portugese club won met 6-0, toch was de in Haarlem geboren ex-Feyenoorder erg kwaad. Hij kon zijn wissel niet accepteren en kafferde zijn trainer uit. Die trok aan het langste eind.

Na een uur werd Kökçü naar de kant gehaald door Benfica-trainer Bruno Lage. Foeterend sjokte hij naar het bankje. Volgens de Portugese krant O Bola zei hij iets dat begint met de letter 'f' en eindigt met 'you'.

Lage was amper onder de indruk en brulde wat terug naar de speler. Ook vanaf de bank bleef de middenvelder mokken en beide mannen priemden dreigend met hun vinger in de lucht. Maar wie maakte nog tijdens het kibbelen een goal voor Benfica? Oud-wonderkind Renato Sanches, die nou net in het veld was gekomen vor Kökcü. Dat bracht een sluwe glimlach op het gelaat van Lage.

Wil om te winnen

"Het is de wil om te winnen", zei Lage over de uitspattingen van de Turkse international. "Kökçü wilde winnen en meer doelpunten maken, maar we lieten Renato invallen. Hij kwam heel goed in het veld en scoorde twee minuten later. Ik neem beslissingen. In de vorige wedstrijd besloot ik dat Renato moest starten, Kökçü viel toen in en hielp ons. Vandaag was het net zo. Het is de drijfveer van de speler, hij wilde meer doelpunten maken."

Orkun Kökçü, Benfica teknik direktörü Bruno Lage ile tartıştı.

Al met al wilde Lage de zaak niet opkloppen. "Ik zag een speler die zich altijd voorbeeldig opstelde. Dit is een incident. Hij heeft zich altijd uitstekend gedragen, zowel op het veld als daarnaast."

Roger Schmidt

Ook eerder had de speler het aan de stok met zijn trainer bij Benfica. In maart 2024 was Roger Schmidt nog de oefenmeester bij de Portugese club. De voormalig trainer van PSV gaf Kökçü niet zoveel speeltijd als de voetballer wenste. De middenvelder liet zich in een interview met De Telegraaf kritisch uit over de keuzes van trainer Roger Schmidt, waarna hij voor de volgende wedstrijd uit de selectie werd gezet.

Na een gesprek met de trainer is die sanctie opgeheven. Schmidt laat weten dat het niet zijn bedoeling was om de ex-Feyenoorder te verbannen.

