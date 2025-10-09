Het tempo, dat is volgens Hedwiges Maduro hét grote verschil tussen het Nederlandse en Spaanse voetbal. Terwijl LaLiga bekendstaat om haar razendsnelle balsnelheid, blijft de Eredivisie achter. "Je ziet het idee, maar het gaat te langzaam of verkeerd", stelt Maduro, van wie zijn ervaringen bij Valencia een inkijkje bieden in wat Nederland mist en waarom bondscoach Ronald Koeman nauwelijks naar de Eredivisie kijkt.

Maduro blikt terug op een moment tijdens een positiespel bij Valencia, waar hij samen met David Silva speelde. "Ik stond drie meter van David Silva af met een man in zijn rug. Ik dacht: ik sla hem over, maar hij zei meteen: speel me nou strak in, ik draai wel weg. In wedstrijden ging het dan ook gewoon ineens in een versnelling hoger, dat zie je niet in Nederland", vertelt Maduro in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Genieten van David Silva

De oud-speler is vol lof over zijn voormalige teamgenoot. "Ik heb dingen van David Silva op de training gezien… Ik speelde bijvoorbeeld keihard een bal in, maar eigenlijk op het verkeerde been. Hij herstelde dat alleen zó goed dat het niet eens opviel. Hij keek me dan wel even aan: vriend, hoe speel je die bal nu weer in, maar niemand had het door."

'Daar kijkt Ronald Koeman naar'

Het verschil in tempo is volgens Maduro precies waarom bondscoach Ronald Koeman kritisch is op de Eredivisie. Koeman gaf onlangs aan dat hij wedstrijden zoals PSV tegen PEC Zwolle 'niet als referentie ziet'. Maduro begrijpt dat wel. "Hij kijkt naar wedstrijden op het hoogste tempo, zoals de Champions League en de Premier League. Daar wordt het continu gevraagd en dat zie je gewoon minder in de Eredivisie. Je ziet dat PSV soms gewoon op tachtig procent kan spelen, maar dat kan nóóit in de Engelse competitie. Dat is gewoon gas geven tot het einde en daarom kijkt hij niet naar de Eredivisie."

Kritische blik op trainersopleiding

De Nederlandse competitie mist die intensiteit, en dat heeft volgens Maduro niet alleen met de spelers te maken, maar ook met de coaches. "Nederlandse trainers denken vaak in systemen en tactiek, maar het gaat eerst om het tempo daarin. Het positiespel in Nederland is gewoon bijvoorbeeld een rechthoek of een vierkant, maar in Spanje kon je alleen maar naar voren spelen én kon iemand het afmaken. Dat is een trainingsmethode die ik nooit meer vergeten ben."

Maduro ervoer de verschillen zelf in zijn tijd in Spanje. "Je ziet wel het idee, maar het gaat nog te langzaam of ze spelen een verkeerde bal, waardoor het tempo eruit is. Ik ging mezelf daar op een gegeven moment ook wel aan irriteren. Je hebt in je hoofd: zo moet het, maar dat lukte dan niet. Dat is frustrerend", vervolgt de oud-profvoetballer, die wel een nuance trekt. "Op tv lijkt het heel simpel, maar je krijgt er echt keiharde ballen ingespeeld en je moet 'm direct doorspelen", besluit Maduro.

Beluister De Maaskantine

Vanaf woensdagochtend 07.00 uur staat er weer een nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine klaar, te beluisteren via YouTube, Spotify en andere streamingplatforms. Deze week schuift voormalig profvoetballer Hedwiges Maduro aan voor een aflevering vol opvallende verhalen.

In deze editie neemt Maaskant de luisteraars mee in de bekoelde relatie tussen Maurice Steijn en Maduro, een onderwerp dat in de voetbalwereld veel aandacht trekt. Daarnaast komt een pijnlijke fout van Almere City aan bod, waarbij Guus Hiddink onverwacht in de schijnwerpers staat. Ook Maduro deelt zijn persoonlijke kijk op zijn ambities en toekomstplannen.