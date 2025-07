Zaterdagmorgen werd wereldkundig dat Malik Tillman van PSV naar Bayer Leverkusen gaat verkassen. De Amerikaan was van groot belang bij PSV, hij werd tweemaal kampioen met de Eindhovenaren en wilde daarom nog één ding doen. "Ik ben direct uit Amerika hierheen gevlogen om nog gauw afscheid te nemen van mijn teamgenoten", vertelt Malik Tillman op De Herdgang.

Malik Tillman houdt warme gevoelens over aan zijn tijd in Eindhoven waar hij twee jaar heeft rondgelopen. "Ik ga de mensen van Eindhoven erg missen, zij zijn erg warm en vriendelijk. Altijd zijn ze aardig voor mij geweest", begint de nieuwe speler van Erik ten Hag bij Leverkusen. De aanvallende middenvelder was vorig jaar goed voor tien doelpunten en had een belangrijk aandeel in de eindsprint van PSV.

Bij de oefenwedstrijd van PSV aandacht voor Malik Tillman die gedag komt zeggen bij zijn ploeggenoten. Eerder vandaag werd zijn transfer naar Leverkusen bekend gemaakt. #psv #tillman pic.twitter.com/jttnFqxaKa — Rick (@rickkraaijeveld) July 12, 2025

Het is dan ook een club die hij in zijn hart heeft en die hij gaat missen, vertelt hij. "Uiteraard ook het vieren van de titels, dat is waar je voor voetbalt als speler. Ik hoop dat ik er nog veel meer mag gaan vieren in mijn carrière."

Bayern München

De pas 23-jarige speler had lang een clausule waardoor zijn oud-werkgever Bayern München hem kon overnemen. "Het was aan hen om daar wat mee te doen, het was niet alsof ik verder geen aanbiedingen had. Dus het maakte mij niet zoveel uit."

Met Peter Bosz, die ook bij Leverkusen een verleden heeft, sprak hij nog niet. Met Erik ten Hag wel, natuurlijk. "Ik denk dat hij een soort zelfde manier van spelen heeft, die niet veel verschilt van wat ik nu doed. Maar het is voor hem ook een nieuwe competitie."

Vakantie

Het waren hectische dagen voor TIllman die nog lang op de Gold Cup actief was en dus pas laat vakantie heeft. Het duurde nog langer voordat echt op vakantie kon, omdat de medische keuring van Leverkusen in Los Angeles plaats vond, daar is ook de hele aankondiging in scène gezet met alles erop en eraan. "Ik krijg nu twee weken, die ik ook hier bij PSV zou hebben gehad. Nu ga ik naar Duitsland voor mijn vakantie en verder zie ik wel."

Ook nam Tillman afscheid van Noa Lang, die ook aanwezig was bij de oefenwedstrijd. Lang gaat PSV ook verlaten maar wacht nog altijd op groen licht vanuit Napels, waarna hij bij Napoli zal tekenen.

