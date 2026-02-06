Mario van der Ende blikt in gesprek met Robert Maaskant terug op de zwaarste periode uit zijn leven. Hij vertelt openhartig over de tumor in zijn hals en het hele traject dat volgde. Dat terwijl het jaar heel anders zou lopen. Vlak voordat de tumor ontdekt werd, had hij een positief gesprek met de UEFA. "Ineens voelde ik een klein bobbeltje in mijn nek."

Mario van der Ende floot zo'n 800 wedstrijden in zijn leven en behoort tot de beste arbiters uit de 20e eeuw. Hij was een gewaardeerd scheidsrechter, ook in Europees verband. Wat een geweldig jaar moest worden, werd een dramatisch jaar voor hem. "Het was 1999 en dan zie je maar dat succes en dieptepunten dicht bij elkaar kunnen liggen", legt hij uit.

Van hoge pieken naar diepe dalen

"In het begin van het jaar werd ik in de Zwitserse stad Bern uitgenodigd door de scheidsrechterscommissie van de UEFA. Ze vertelden me dat ik fit moest blijven, want dan zou aan het einde van het jaar de Europa Cup-finale voor mij zijn. Als er geen Nederlandse club erin zou zitten." Dat ging uiteindelijk niet door, want Van der Ende kreeg te kampen met iets dat hem voor lange tijd uit de roulatie zou gooien.

Twee weken na het gesprek in Bern, voelde Van der Ende iets dat niet klopte. "Ik was in Noorwegen bij een wedstrijd in Molde en ik voelde een heel klein bobbeltje in mijn hals, ik koelde het met een koud colablikje, ik dacht dat het wel goed zou komen. De zondag erop floot ik een duel van FC Twente en daar was een vrouwelijke verzorgster die ik er even aan liet voelen. Die vermoedde iets met een lymfeklier, maar ik moest het laten onderzoeken."

35 bestralingen

De scheidsrechter klopte bij de KNVB aan en een onderzoek begon. "Er werd een biopt genomen en toen bleek het dus dat daar een tumor zat. Die hebben ze operatief verwijderd en daarna kreeg ik nog 30 tot 35 bestralingen. Het is gelukkig allemaal goedgekomen. Daarna moest ik een praatje houden bij mijn arts die professor werd. Daar vertelde hij dat 48% van zijn patiënten van de laatste 10 jaar het niet meer konden navertellen."

Van der Ende kon het gelukkig wel én hij kon na een poos zelfs zijn werkzaamheden als scheidsrechter weer oppakken. "De eerste wedstrijd was PEC Zwolle 2 tegen FC Volendam 2", zegt hij lachend. Nogal een contrast met de wedstrijden die hij voor het ziek zijn floot. "Dat was best eigenaardig van de KNVB. Ik moest namelijk zelfs opnieuw een spelregeltoets maken, terwijl ik die aan het begin van het jaar ook al had gemaakt."

Ook moest hij opnieuw een conditietest doen, wat hij ook vreemd vond. "Tijdens de bestralingen en de behandelingen was ik elke dag bij de KNVB te vinden en ging ik na de behandeling gelijk trainen. Ik had mijn sportas altijd bij mij. Moest ik toch gewoon opnieuw de coopertest doen", zegt hij met grote verbazing. Allemaal klein bier natuurlijk, het belangrijkste was dat hij uiteindelijk weer succesvol en gezond kon fluiten.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende te gast. Hij vertelt openhartig over al zijn avonturen in de voetballerij en legt feilloos de verschillen van toen en nu uit. Hij geeft zijn mening over de huidige scheidsrechters in Nederland, maar is ook openhartig over het zwaarste moment van zijn leven.

Hij vertelt over hoe het was om grootheden te fluiten zoals Johan Cruijff en Diego Armando Maradona, hoe zij bepaalde kwaliteiten hadden die je bij geen ander mens tegenkomt. Ook vertelt hij een opvallend verhaal over de kleedkamer delen met Paul Gascoigne, David Seaman en Paolo Maldini. Beluister de podcast vanaf woensdagmiddag 16.00 uur op YouTube of Spotify.