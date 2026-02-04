In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-topscheidsrechter Mario van der Ende. De 69-jarige Haagse scheidsrechter deelt tal van mooie verhalen. Hij vertelt over grootheden zoals Johan Cruijff en Diego Armando Maradona maar is ook openhartig over zijn zwaarste periode uit zijn leven. Uiteraard deelt hij ook zijn mening over de kwaliteit van het huidige scheidsrechterskorps.

De voormalig toparbiter heeft een behoorlijke bak ervaring om uit te putten voor anekdotes. Mario van der Ende floot in zijn leven zo'n 800 wedstrijden in het betaalde voetbal, van Eredivisieduels tot aan de grootste finales op aarde. Hij kent Robert Maaskant, zijn gesprekspartner in de podcast, ook al van de Nederlandse velden. Hij deelt een grappige anekdote waarin hij Maaskant van het veld stuurde met rood. "Dat was de snelste rode kaart die ik ooit heb gegeven", lacht Van der Ende in de aflevering die woensdagmiddag vanaf 16.00 uur te beluisteren is.

Gekste wedstrijd van zijn leven

Ook maakte hij de gekste dingen mee bij wedstrijden in het buitenland. Zo vertelt hij over een halve finale Champions League tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. Daar gebeurde iets wat Van der Ende nog nooit heeft meegemaakt. Clarence Seedorf was op dat moment speler van Real Madrid en die heeft het er nog altijd over. "Hij was jarig die dag, later kwam ik hem om 3.00 uur in de nacht nog tegen in een restaurant", vertelt Van Der Ende. Luister woensdagmiddag om 16.00 uur wat er die avond in Madrid gebeurde.

Zware periode

Van der Ende kent veel hoogtepunten in zijn leven, maar kreeg ook te maken met heel zware tijden. Hij vertelt openhartig over de periode dat hij ernstig ziek was. Hij had kanker in zijn hals en moest na een operatie maar liefst 35 bestralingsbehandelingen doorstaan. "Die periode veranderde wel de kijk op het leven én op de voetbalwereld", bekent de oud-topscheidsrechter.

