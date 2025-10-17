Wim Kieft heeft een indrukwekkende voetbalcarrière achter de rug, maar blijft altijd terughoudend over de rol van een voetbaltrainer. Er is echter één uitzondering: Guus Hiddink, waar de oud-spits vrijwel altijd lovend over is. Hiddink herinnert zich nog goed dat het niet altijd even rooskleurig was. "Ik stond onder de douche en had hele plukken haar in mijn hand", blikt de Nederlandse succescoach terug.

Hiddink en Kieft begonnen hun samenwerking in de zomer van 1987, toen Kieft de overstap maakte van Torino naar PSV. Die relatie verliep in eerste instantie niet vlekkeloos, blijkt uit een verhaal dat Hiddink deelde in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Ik wil een kleine anekdote over Wim (Kieft, red.) vertellen, waar ik écht haaruitval door heb gehad", vertelt de oud-topcoach met een grijns.

Bijzondere actie uit spelersgroep

Kieft werd binnen gehaald als eerste spits, maar Hiddink vond het nodig om Flemming Povlsen als concurrent aan te trekken. "Wim had altijd rond oktober de neiging om even iets minder te worden, dus toen haalden we Povlsen. Maar op een gegeven moment kwam er een actie vanuit de spelersgroep naar het management toe. Die zeiden achter mijn rug om tegen het management: laat de trainer Kieft vervangen, want Povlsen moet erin. Ik kreeg dat van het management terug. Ik dacht: Godsamme. Ik had Wim in de periode namelijk juist even vervangen om hem rust te geven..."

Haaruitval bij Hiddink

De oud-bondscoach ervaarde in zijn carrière weinig stress en druk, maar wél door de situatie met Kieft. "Hij dacht natuurlijk dat ik mijn oren liet hangen naar die spelers, want ik had hem op hetzelfde moment laten banken. Ik kon dat niet uitleggen en verantwoorden, dus mijn haar viel uit van de stress. ik stond onder de douche en ik had hele plukken haar in mijn hand. Niet vanwege de resultaten, maar puur van de betrekking die ik met een speler had", blikt Hiddink terug.

'Je bent gemanipuleerd, trainertje'

De succestrainer van PSV, met liefst zes landstitels, vier bekers, de Europa Cup I én de Super Cup, kon de reactie van Kieft goed begrijpen. "Hij kon mij natuurlijk niet geloven en dan is het ook wel zijn goed recht om te zeggen: ja hallo, je bent gemanipuleerd, trainertje."

Uiteindelijk losten Hiddink en Kieft het met een goed gesprek op. "Nou, dat kwam goed. Ik kon het later wel goed verwoorden. En toen zat ik weer bij de kapper en toen zei hij: het haar gaat weer groeien. Dus toen was het met Willem uitgepraat en hij begreep het. Dat is je directe band die je moet hebben met spelers, ook in de vervelende boodschappen naar hun toe", sluit de oud-toptrainer af.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine was niemand minder dan ex-toptrainer Guus Hiddink (78) te gast. Hij vertelt veel over zijn rijke carrière maar ook over andere zaken waar hij zich mee bezig houdt. Zo vindt hij dat de politiek veel meer met sport moet doen, en moeten er meer Nederlandse trainers weer aan het werk gaan.

Guus Hiddink, Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld duiken in het vak van de trainer, hoe belangrijk de omgang met spelers is en hoe Hiddink zelfs de moeilijkste types voor zich won. Ook deelt hij leuke anekdotes over een rondootje met Sjaak Swart en grappen met René van der Gijp.