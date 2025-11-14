Het voetbalsprookje van Suriname nadert zijn hoogtepunt. Over enkele dagen kan het land zich plaatsen voor het WK 2026. Nederlands vechticoon Remy Bonjasky is geboren op Suriname en is trots op zijn geboorteland, al heeft hij soms wel spijt dat hij nooit voor dat land heeft gevochten. "Je wordt in Nederland vaak genoeg, vooral als het fout gaat, op je uiterlijk beoordeeld", stelt Bonjasky.

Bij het nationale elftal spelen tegenwoordig meerdere Nederlanders met Surinaamse roots, zoals doelman Etienne Vaessen (FC Groningen), middenvelder Tjaronn Chery (NEC), aanvaller Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) en oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius. Hun keuze voor Suriname in plaats van Nederland weerspiegelt een bredere ontwikkeling binnen de sport, een thema waar oud-topvechter Remy Bonjasky zich persoonlijk mee verbonden voelt.

'Dan ben je weer die Surinamer...'

De drievoudig wereldkampioen kickboksen vindt het een mooie ontwikkeling. "Bij heel veel praatprogramma’s wordt gezegd: hoezo kiezen ze voor hun land van herkomst en niet voor Nederland? Ik kan dat wel begrijpen, maar toen ik nog actief was in de vechtsport heb ik altijd voor Nederland gekozen. Ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik soms nog wel spijt van. Als ik wat goeds deed, was ik altijd die Nederlander, maar als ik iets fouts deed dan ben ik die Surinamer."

Bonjasky benadrukt het belang van waardering en erkenning, iets waar veel spelers met een migratieachtergrond mee worstelen. "Ik begrijp daarom heel goed dat jongens voor hun eigen land kiezen. Ze willen ook gewoon gewaardeerd worden voor wat ze zijn en hun prestaties. Je wordt vaak genoeg, vooral als het fout gaat, op je uiterlijk beoordeeld. Dat ervaar ik nu zelfs nog steeds dus en dat vind ik soms wel jammer. Die jongens doen stinkende best voor Nederland, maar als het dan niet goed gaat, dan word je nog steeds gediscrimineerd."

Racisme blijft een probleem

Bonjasky haalt pijnlijke herinneringen op die helaas nog steeds actueel blijken te zijn. "Dat gebeurde dertig jaar geleden al, maar er worden nu nog steeds apengeluiden gemaakt en bananen gegooid. Toen ik twaalf jaar was gebeurde dat al met ouders langs het voetbalveld, maar dat gebeurt nu nog steeds", vertelt Bonjasky, die daarom bewust wijst op het hardnekkig probleem in de sportwereld.

"Ik begrijp dat mensen zeggen: hij geniet toch hier zijn opleiding? Maar aan de andere kant is deze ontwikkeling wel mooi. Op deze manier hebben kleinere voetballanden ook meer kans om mee te doen", legt hij uit. Door te kiezen voor Suriname, geven deze spelers het land de kans om zich op het internationale toneel te bewijzen. Het huidige succes van Suriname in de WK-kwalificatie laat zien wat een dergelijke keuze kan betekenen voor een klein voetballand.

Eerste WK ooit op de loer voor Suriname

Met nog één duel te spelen voert Suriname de ranglijst aan in kwalificatiegroep A. Als Suriname dinsdag wint van Guatemala en Panama tegelijkertijd El Salvador verslaat, wordt het doelsaldo de doorslaggevende factor. Op dit moment heeft Suriname een voorsprong van drie doelpunten op Panama.