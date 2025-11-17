Oud-international Gerald Vanenburg beleefde een verschrikkelijke zomer. Zijn dochter Jaimy overleed in augustus op 32-jarige leeftijd. De oud-prof weet het verdriet gelukkig om te zetten in iets moois.

In augustus van dit jaar bracht Vanenburg het tragische nieuws. "Met intens verdriet en met een onbeschrijfelijk gevoel van pijn hebben wij onze engel en lieve dochter Jaimy moeten laten gaan", schreef Vanenburg op Instagram. "Ze was een en al positiviteit maar daarboven op vooral een enorme strijder. Wij gaan ervoor zorgen dat haar naam nooit vergeten wordt."

Jaimy haar eigen boek

En aan die laatste woorden heeft de oud-topvoetballer zich gehouden, want mede dankzij hem wordt het eigen boek van Jaimy uitgebracht. Vanenburg vertelt hierover in een ontroerend bericht op LinkedIn. " Soms laat één iemand een boodschap achter die groter is dan het leven zelf. Jaimy was zo iemand", zo begint de EK-winnaar van 1988.

Het uitbrengen van haar eigen boek was een grote wens van Jaimy, zo legt de oud-Ajacied uit. "Ze droomde ervan om een boek te schrijven - een verhaal dat anderen zou inspireren om écht te leven. Voor haar overlijden had ze zelfs al titels bedacht voor haar eigen boek."

Deze droom is nu werkelijkheid geworden, mede dankzij schrijver Joep Scheepers. " Met haar motto 'Vergeet niet te leven' wilde Jaimy precies doen wat ze altijd wilde doen mensen raken, inspireren en laten zien hoe mooi het leven kan zijn."

Vanenburg sluit het bericht af met een ontroerende boodschap. " Wij dragen haar woorden elke dag met ons mee. Haar gemis is groot, maar haar licht blijft schijnen. Lieve Jaimy, we missen je — en je inspireert ons nog elke dag."

"En zo leeft Jaimy op een hele mooie manier voort, Gerald", reageert iemand onder de aankondiging van het boek. Anderen tonen ook hun enthousiasme en medeleven in de reacties.

Vechten tot het bittere einde

Jaimy kampte haar hele leven met een longziekte, die haar uiteindelijk fataal werd. In de laatste jaren van haar leven werkten haar longen nog maar voor enkele tientallen procenten. Na een longtransplantatie kreeg ze bovendien kanker. Hoewel ze daarvan herstelde, had dat wel gevolgen voor de medicatie voor haar longen. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg ze ook nog te maken met een hartstilstand. Uiteindelijk overleed ze in augustus op 32-jarige leeftijd in het ziekenhuis.