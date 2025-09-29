Ajax neemt het dinsdag in de Champions League op tegen Olympique Marseille, maar met veel vertrouwen leeft het niet toe naar dat duel na de wanvertoning afgelopen weekend tegen NAC Breda. Ex-topvoetballer Marco van Basten is dan ook totaal niet onder de indruk van zijn oude club. Hij fileerde Ajax in de uitzending van Rondo, maar maakte daarbij ook een verspreking die tot veel hilariteit zorgde.

Ajax pakte zaterdag drie punten tegen NAC, maar daar was ook alles mee gezegd. In eigen huis was het bijna de hele wedstrijd de mindere en het mocht van geluk spreken dat er twee goals van de bezoekers werden afgekeurd. Zelfs nadat NAC twintig minuten voor tijd met tien man kwam te staan door een rode kaart kwam de overwinning nog in gevaar.

De ploeg van John Heitinga kreeg de afgelopen dagen dan ook veel kritiek en dat was in Rondo niet anders. Daar werd ook vooruitgeblikt op de clash met Olympique Marseille in de Champions League. Van Basten gaf de Ajax-coach in het praatprogramma van Ziggo Sport vast een advies: "Je moet volgens mij in Marseille een beetje inzakken en als je onderschept, moet je er snel uitkomen. Dat is zeg maar het makkelijkste."

Verspreking Van Basten zorgt voor hilariteit

Hij ziet echter een groot probleem bij Ajax. "Wie moet dat gaan organiseren? Wie gaat dat leiden op het veld", vraagt hij zich af. Van Basten neemt vervolgens de spelers één voor één door en duidelijk is dat hij geen hoge pet van ze op heeft. "Gaeei heeft zijn handen vol aan zichzelf en Sutalo ook. Wijndal die weet niet waar hij het zoeken moet. Klaassen zou de routinier moeten zijn, maar die is druk met zichzelf om te overleven."

Als Van Basten bij de aanval uitkomt, gaat het fout: "God, die is ook druk." "Godts", verbetert presentator Wytse van der Goot hem direct waarop de hele tafel in lachen uitbarst. Van Basten moet er zelf ook om lachen, maar gaat dan snel weer verder met het fileren van de selectie.

De oud-topspits legt echter niet alleen de schuld bij de spelers, want hij is ook kritisch over Heitinga. "John heeft toch bij Liverpool kunnen kijken naar Slot? Wat heeft de man daar opgestoken?" "Vrij weinig", reageert Youri Mulder. Van Basten snapt daar niks van: "Wat is dan het voordeel dat hij daar gezeten heeft? Daar is hij wel op aangenomen."

Clash met Marseille

Ajax hoopt dinsdag de eerste punten te gaan pakken in de Champions League. De Amsterdammers begonnen het miljardenbal met een 2-0 nederlaag in eigen huis tegen Internazionale, de finalist van vorig jaar.

