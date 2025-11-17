Pierre van Hooijdonk (55), voormalig speler van onder meer Feyenoord, NAC Breda en Fenerbahce, duikt regelmatig op als analist van het (inter)nationale voetbal. Zijn uitspraken roepen weleens ophef en heftige reacties op. Hoe gaat 'Pi-Air' daarmee om?

Volgens de in Steenbergen (Noord-Brabant) geboren Van Hooijdonk gaat het bij de wat heftigere reacties vooral om berichtjes die online worden gezet. En hij heeft niet zoveel op met die onlinewereld.

'De stem van het volk'

"Journalisten zeggen ook: 'Op sociale media staat dit en dat'. Dan geef je die groep aandacht, maar wat zijn de aantallen dan?", vraagt hij zich in gesprek met het AD af. "In principe praat je over niks. Dat is de stem van het volk helemaal niet."

En daarom trekt hij zich helemaal niets aan van zulke berichtjes op internet, in zoverre hij ze al leest. "Voor sociale media en dergelijke heb ik wel zo’n hard pantser ontwikkeld: dat kletst erop en vliegt er meteen weer af", zegt de winnaar van de EUFA Cup met Feyenoord in 2002.

'Verslaafd aan druk'

Hij geniet van zijn rol als analist, ook is hij technisch adviseur bij NAC. In zijn spaarzame vrije tijd slaat hij graag tegen een golfballetje en ook is hij regelmatig op de padelbaan te vinden. Hij voelt nog steeds zijn competitieve geest van vroeger.

"Ik merk wel dat ik verslaafd ben aan druk", legt hij uit. "Als ik met een maat golf, moet daar een winnaar en verliezer uitkomen. Maar het moet ook gevolgen hebben. Of ik nou tegen zijn oor aan klets of hij betaalt mij een tientje. Er moet een pijngevoel of een vreugdesprongetje bijzitten."

Rafael van der Vaart

Rondom wedstrijden van het Nederlands elftal wordt Van Hooijdonk in regel gekoppeld aan Rafael van der Vaart, ex-speler van onder meer Ajax en HSV. Rondom de interland van Oranje tegen Polen was Van der Vaart plots uit beeld. Van der Vaart was ziek geworden.

"Het eerlijke verhaal is dat Rafael iets heeft gegeten wat niet goed is gevallen", zei presentator Gert van 't Hof. "En om die reden heeft hij hier in de studio het einde van de wedstrijd niet gehaald. Het gaat verder wel goed met hem, maar hij is ziek naar huis."