Ex-topvoetballer Wim Kieft is al wekenlang uit de running nadat de Europees kampioen van 1988 een ontsteking in zijn kunstknie kreeg. Een operatie volgde en daarna een revalidatie in een zorgcentrum. Voor het eerst spreekt de oud-spits van onder meer Ajax en PSV over deze periode.

Tot nu toe moesten we voor updates over de voortgang van Kieft inschakelen op de podcast KieftJansenEgmondGijp, waarin zaakwaarnemer Rob Jansen, auteur Michel van Egmond en oud-voetballer René van der Gijp de situatie bespraken.

Ook was Egmond op bezoek geweest bij Kieft en de schrijver van 'Gijp' zag dat Kieft voorzichtig wat stapjes zette met krukken."Die knie is wel ontzettend dik. Maar voor Wim zijn begrippen was hij redelijk positief", aldus Van Egmond.

Veel pijn

Maar wat zegt het lijdend voorwerp zelf? Tegen Story legt Kieft uit wat er allemaal is gebeurd: "Het was een relatief kleine ingreep en een week later kon ik alweer lopen. Maar daarna is er een infectie bij gekomen, en die hebben ze weg moeten halen. Dat was een flinke operatie. In de week die volgde had ik echt heel veel pijn. Daar word je geen leuker mens van."

Het gesprek vond kennelijk plaats voordat hij de krukken ter hand nam. Kieft zegt: "Ik kan niet lopen, ik kan helemaal niets! Het verblijf in dit zorgcentrum, om aan mijn herstel te werken, duurt nog wel een tijdje. Ik weet nog niet wanneer ik naar huis mag, daar valt nog geen prognose op los te laten. Niet alleen moet mijn wond nog genezen, ik moet ook weer zelfstandig kunnen lopen.”

Geen fijne situatie

Al met al is het geen vrolijk verhaal dat Kieft te vertellen heeft. "Maar het belangrijkst is dat er geen nieuwe infectie bij komt. Ik slik een hoop antibiotica. Dit is geen fijne situatie. Maar ja, ik kan ook niet thuis zijn, dat lukte gewoon niet, dus ik moet er hier maar het beste van maken."

Van der Gijp is zover bekend nog niet op bezoek gegaan bij zijn voormalig ploeggenoot bij PSV. "Wij zijn superlief voor Wim", stelt de oud-voetballer in de podcast. "Maar ik vind het altijd wel moeilijk bij dat soort dingen… Moet ik hem iedere dag twee keer bellen, of moet ik even wachten. Het is moeilijk om die inschatting te maken. Ik wil niet nieuwsgierig zijn."