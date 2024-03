Overbelasting in vrouwenvoetbal door onderbetalting? 'Trainen, in de pizzeria werken en dan nog boodschappen doen'

De onderbetaling in het vrouwenvoetbal blijft de laatste tijd onderwerp van gesprek. Ook Wieke Kaptein en Kika van Es hebben zich er nu over uitgesproken, in combinatie met de vele (knie)blessures bij de vrouwen.

Kaptein en Van Es waren zondagochtend te gast bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN en bespraken het onderwerp daar aan tafel. "Als we het hebben over blessures, en dan met name aan de kruisband, dan zie je dat bij vrouwen echt heel veel", begint Chelsea-speelster Kaptein. "Die meiden zijn gewoon overbelast. Ze trainen in de ochtend, dan moeten ze bijvoorbeeld in de pizzeria gaan werken en dan nog boodschappen doen en koken."

"De bedoeling van die meiden is ook niet dat er nu ineens veel meer geld moet komen", vertelt oud-voetbalster en EK-winnares Van Es. "Het idee is juist dat er geld komt voor die onderste laag, om hen te helpen."

Het verschil binnen selecties of tussen clubs bij de vrouwen is namelijk erg groot, zo stelt Van Es. "Ik heb natuurlijk zelf bij FC Twente en PSV. Twente werd bijna elk jaar kampioen maar toch kon ik bij PSV veel meer verdienen. Dat zegt eigenlijk genoeg. Bij Twente zitten er nu nog meiden die er puur staan met passie voor het voetbal. Bij PSV en Ajax zit er nu meer geld in."