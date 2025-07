Terence Kongolo, viervoudig international van Oranje, heeft tijdens zijn voetbalcarrière veel hoogte- en dieptepunten gekend. Hij pakte prijzen, raakte meermaals langdurig geblesseerd en speelde op het allerhoogste niveau. Bij NAC Breda hoopt de 31-jarige verdediger vooral één ding: eindelijk weer basisspeler worden. "Ik weet niet in welke staat ik anders zou zijn", zegt Kongolo tegen Sportnieuws.nl.

Door blessureleed stond Kongolo de afgelopen zes seizoenen vaak lang aan de kant. Zijn aantal wedstrijden per jaar bleef steken op twaalf, één, veertien, nul, twaalf en achttien, verdeeld over Huddersfield Town, Fulham, Le Havre, Rapid Wien en NAC Breda. Deze zomer voelt het eindelijk alsof hij echt terug is. "Mijn laatste voorbereiding was zes jaar geleden, in 2019", zegt Kongolo met een gevoel van opluchting. "Normaal zeggen spelers vaak dat de voorbereiding hun gestolen kan worden, maar ik had het écht nodig."

Terug in de basis

De afgelopen zomers betekenden steeds weer wisselen van club voor Kongolo. Nu lijkt hij eindelijk op weg naar een vaste basisplaats bij NAC. "De afgelopen jaren waren lastig", vervolgt TK, zoals zijn bijnaam luidt. "Ik kwam elke keer last minute binnen bij een club en moest dan weer opbouwen. Dan ben je weer een paar maanden kwijt, terwijl je teamgenoten al een paar competitieduels achter de rug hadden. Dat was mentaal écht heel moeilijk, maar ik ben er uiteindelijk toch aardig goed doorgekomen. Nu heb ik de kans gehad om vanaf het begin mee te doen en is het een héél ander verhaal.”

"Ik hoop dat Nederland dit seizoen de échte Terence Kongolo weer gaat zien, omdat ik nu echt een goede voorbereiding heb meegedraaid. Mijn carrière is nog niet klaar. Ik hoop dat ik dit seizoen echt de kwaliteiten kan laten zien. Ik heb er heel veel zin in", zegt de verdediger vol enthousiasme.

De blessurelijst van Terence Kongolo in revalidatiedagen.

Steun in geloof na tegenslagen

Tegenslagen zijn voor Kongolo onderdeel van het leven geworden. In totaal miste hij 152 wedstrijden, waarvan 95 in slechts twee jaar tijd. Zijn geloof bleek belangrijk bij het hervinden van zijn geluk. "Zonder Hem zou ik er écht nooit uit zijn gekomen. Als voetballer ga je door héél zware momenten in je leven en dan helpt het heel erg als je je vrede en blijdschap kunt vinden in God. Als je Hem vindt, vind je rust. Dat heb je nodig in de voetballerij", stelt Kongolo.

Hoewel het geloof altijd aanwezig was in zijn leven, handelde Kongolo daar tot enkele jaren geleden nog niet actief naar. Dat veranderde nadat hij iemand verloor die veel voor hem betekende. "Ik ben gaan praktiseren, omdat ik mijn beste vriend heb verloren. Vanaf dat moment besefte ik me direct: ik moet het leven écht serieus gaan nemen", vertelt Kongolo, die sindsdien feestjes en alcohol aan zich voorbij laat gaan. "Ik kan niet anders dan God enorm dankbaar zijn. Ik weet niet in welke staat ik anders zou zijn. Iedereen die mij kent, ziet meteen: Terence is nu een gelukkiger persoon."

Speciaal duel in De Kuip

De geboren Rotterdammer maakt zich inmiddels op voor het eerste Eredivisieduel, in De Kuip tegen Feyenoord, de club waarmee hij in 2017 landskampioen werd. "Dat is toch wel een heel speciaal duel, het blijft een mooie club. Ondanks dat ik al zoveel jaar weg ben, blijft dat wel bijzonder. Ik heb mooie tijden gehad bij Feyenoord, maar iedereen in mijn omgeving juicht nu voor NAC. Wij gaan volle bak voor de winst", doelt Kongolo op de Eredivisie-opener op zaterdag 9 augustus.

