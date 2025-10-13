Memphis Depay zorgde aan het begin van de interlandperiode voor flink wat rumoer doordat hij zijn paspoort kwijt was en dus kwam hij later dan gepland aan bij Oranje. Die kwestie roept herinneringen op bij oud-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, want één van hen biecht in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast op ooit iets soortgelijks mee te hebben gemaakt.

Memphis wilde vorige week het vliegtuig pakken van Brazilië naar Nederland, maar hij kwam er net voor de vlucht zou vertrekken achter dat zijn paspoort nergens te vinden was. Het lukte hem daardoor niet om op tijd te komen voor Oranje. "Dat is zuur. Hij heeft midden in de nacht nog de teammanger gebeld. Die staat 24/7 voor hem klaar en die heeft een en ander moeten regelen. Het is wel heel slordig", vertelt Hoog in de podcast.

De twee hockeysters hebben zelf in hun carrière ook flink wat moeten reizen en weten dus hoe belangrijk het is om je paspoort bij je te hebben. "Hoelang van tevoren leg jij je paspoor klaar?", vraagt Van As aan haar ploeggenote. "De avond van tevoren", reageert Hoog.

Van As blijkt dat anders aan te pakken: "Ik ga wel al een paar dagen van tevoren kijken of die er ligt." "Hij niet", lacht Hoog vervolgens.

Hoog kan Memphis de hand schudden

Zelf doet Hoog dat dus ook niet en het is niet verrassend dat ze de hand van Memphis kan schudden, want haar overkwam iets soortgelijks. "Wij gingen naar Manchester voor de Europacup met de club. De avond ervoor kwam ik erachter dat ik mijn paspoort weg was", weet ze nog goed.

Haar paspoort werd uiteindelijk wel gevonden, maar veel te laat: "Die lag achteraf op de kopieermachine van de Bruna. Daar kwam ik drie weken later achter toen ik daar weer een keer was. Zeiden ze: jouw paspoort ligt hier nog. Toen dacht ik: oh ja top, had even wat eerder gehandeld."

Het zorgde voor flink wat paniek bij de tophockeyster: "Toen moest ik die avond nog een noodpaspoort aanmaken. Dat was echt stress. Ik kwam om 12 uur 's avonds thuis en ik moest me om 7 uur de volgende ochtend op Schiphol melden. Dat was geen chille voorbereiding."

'Ik mocht eigenlijk niet mee...'

Hoewel haar ploeggenote dus altijd goed voorbereid lijkt, overkwam ook haar ooit iets vervelends: "Ik heb een keer gehad dat ik na het boeken van de vliegtickets een nieuw paspoort had aangevraagd. Dan verandert ook je paspoortnummer."

Wonderbaarlijk genoeg mocht ze toen wel het eerste gedeelte van de reis naar Australië met het Nederlands team maken, maar een tussenstop zorgde voor problemen: "Ik mocht eigenlijk niet mee met die vlucht. Uiteindelijk mocht ik toch aan boord, maar toen we daar aankwamen moesten er allemaal dingen geregeld worden bij de douane."

Elke maandag praten tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As je bij over het sportweekend. Deze week bespreken ze naast de paspoortproblemen van Memphis ook de verrassende overstap van Femke Bol naar de 800 meter, de onverwachte tennisfinale tussen twee neven in Shanghai en nog veel meer.