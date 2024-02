Paul Pogba mag tot 2028 niet voetballen door dopingschorsing

Paul Pogba heeft zijn schorsing te horen gekregen. De Franse middenvelder van Juventus werd aan het begin van het seizoen betrapt op doping. De ooit duurste voetballer ter wereld moet nu een aantal jaar vanaf de kant toekijken.

Pogba is namelijk voor vier jaar geschorst. Na een wedstrijd tegen Udinese aan het begin van dit seizoen, werd er bij de Fransman een dopingtest gedaan. Pogba speelde dat duel niet mee. De resultaten van deze test gaven een testosterongehalte aan en ook na een tweede test kwam dit naar voren.

Zowel tijdens het onderzoek of publiekelijk heeft Pogba nooit uitleg gegeven over de zaak. Sinds begin septmeber speelde de 30-jarige middenvelder geen wedstrijd meer voor Juventus.

Duurste speler

Pogba stond een half decennium geleden nog te boeken als een van de grootste talenten/spelers binnen het voetbal. De Fransman speelde in de jeugd van Manchester United, maar vertrok naar Juventus. In Turijn maakte hij furore en liet hij zich zien aan het grote publiek. De Fransman won vier keer de Italiaanse landstitel met De Oude Dame.

Vervolgens keerde hij terug naar Engeland. Manchester United haalde de Fransman terug en deed dit door een flinke som geld op tafel te leggen: maar liefst 105 miljoen euro. Bij The Red Devils kwam Pogba echter niet goed uit de verf. Elk jaar werd het steeds iets minder.

In de zomer van 2022 keerde hij terug naar Turijn. Juventus pikte hem op. Sindsdien ging het helemaal bergafwaarts met de loopbaan van de middenvelder. Hij speelde maar tien duels sinds zijn terugkeer bij Juve en was veelal geblesseerd.

Privé

Ook privé liep het allesbehalve op rolletjes voor Pogba. Zo werd zijn huis in Engeland overvallen en onder meer zijn gouden medaille van het WK uit 2018 werd gestolen. Zijn twee kinderen lagen op moment van de overval op bed.

Verder kampte Pogba met een depressie en werd hij afgeperst door criminelen, onder wie vrienden van en zelfs zijn broer Mathias Pogba. De oud-speler van Sparta eisen geld van Paul.

Het dopingschandaal warin hij daarna belandde lijkt de kers op de taart en het einde van de loopbaan van Pogba als profvoetballer te zijn. De 30-jarige middenvelder is voor vier jaar geschorst en kwakelde al een hele tijd met zijn fitheid. Of we Pogba nog terug gaan zien in het profvoetbal is dus maar de vraag.