Per direct ontslagen: dragen van shirt concurrent kost Belgische voetballer zijn baan

Voetballer Moussa Sissako dacht even wat beelden te delen van zijn revalidatie. Echt goed had speler van RWDM daar echter niet overnagedacht: hij had namelijk een shirt van concurrent KV Kortrijk aan. Dat kostte hem zelfs zijn baan.

Sissako plaatste op zijn sociale media wat beelden van zijn revalidatie. Op die beelden, die al snel weer verwijderd werden, was te zien dat hij een shirt van Kortrijk droeg. Dat is de club waar zijn broer speelt, maar dat maakte de beleidsbepalers bij RWDM niks uit: Sissako werd op staande voet ontslagen.

RWDM en Kortrijk strijden onderin de Belgische competitie om het ontlopen van degradatie. Sissako werd door RWDM gehuurd van het Russische Sochi, maar na de actie van de voetballer uit Mali is dat contract per direct opgezegd.

Eigen goal

Sissako kwam zo'n twee jaar geleden ook al met een opvallende reden in het nieuws. De voetballer uit Mali speelde voor zijn land, maakte een ongelukkige eigen goal en pakte daarna rood. Eén ding is in ieder geval zeker: het is nooit saai met Sissako in je ploeg.