PSV kende wederom een makkelijke avond in het Philips Stadion. Zonder vrij veel moeite bereikten ze de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker na een 4-1 overwinning op sc Heerenveen. Na deze avond houdt het dubbele programma even op voor PSV. Maar dat is voor Bosz geen reden om gas terug te nemen. "De manier waarop wij spelen, vraagt dat."

Vanaf november speelde PSV wekelijks twee wedstrijden in de week, vanwege Europese verplichtingen, inhaalwedstrijden óf een bekerduel. Aan die reeks komt na de overwinning op Heerenveen voor even verandering in. Pas bij de halve finale van de beker moet PSV weer doordeweeks spelen.

'Nu is het nog heel weinig'

Maar dat is voor Bosz, die heeft genoten van zijn team, niet een reden wat anders te gaan doen. "Ik ga geen rekening houden met het minder aantal wedstrijden. Als je veel speelt, train je weinig en met de jongens die veel minuten maken, train je dan heel kort. Hoe minder wedstrijden, hoe intensiever je gaat trainen. Nu is het nog heel weinig wat we doen."

Bosz liep de afgelopen tijd juist tegen een ander probleem aan. "Het was juist zoeken wat we doen met de jongens die mindder spelen. De wat ouderen mogen niet met Jong PSV mee doen, dus hoe ga je die fit houden? Ik denk dat we daar aardig een balans in hebben gevonden, want de lang geblesseerde spelers zijn niet geblesseerd geraakt door overbelasting.

Een blije Bosz

Desalniettemin is Bosz blij met de stappen die zijn ploeg maakt. Ook met de stap naar de halve finale van de beker. "Ik ben heel blij. Ook omdat het gebeurde op een manier zoals ik graag zie. We begonnen niet goed aan de wedstrijd maar pakten het daarna op. We begonnen goed te voetballen en waren dominant. Vanaf dat moment heb ik een goed PSV gezien dat terecht op een grote voorsprong kwam."

Wat hem dan wel weer irriteerde was de tegengoal. "Daar ben ik wel ziek van. We speelden zo goed voordat die goal viel. We hadden 3-4 minuten balbezit, schoten de bal op de lat en kregen tal van kansen. Dan ben ik wel ziek van die tegengoal, net als de verdedigers en keeper."

Meer dan 11 basisspelers

Bosz is blij met de vele keuzes die hij heeft bij PSV. Nadat Armando Obispo een tijd goed speelde, maar met een klein pijntje de bekerwedstrijd verstek moest laten gaan, kon Bosz zonder problemen kiezen voor Yarek Gasiorowski. Ook voorin geniet hij van Esmir Bajraktarevic die de geblesseerde Man verving. "Ik zeg wel vaker dat ik meer dan 11 basisspelers heb", zegt hij met een knipoog.

De gezonde concurrentie is ook nodig, Bosz moet keuzes hebben om PSV goed te laten presteren. "Onze manier van spelen vergt de volle 100% van de spelers, dat kan je niet op 90 of 95% doen. Dus als er iemand minder fit is, dan komt er gewoon iemand anders." PSV kan zich in alle rust opmaken voor het weekend. Dan gaan ze zondagmiddag om 16.45 op bezoek bij FC Groningen.

