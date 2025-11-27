PSV-coach Peter Bosz was na afloop van de 4-1 zege tegen Liverpool zoals verwacht erg tevreden. Hij loofde het spel van zijn ploeg, maar had ook mooie woorden over voor zijn collega Arne Slot, die met Liverpool in de hoek zit waar de klappen vallen.

"Ik sta hier met een lekker gevoel, nu is het fijn om trainer te zijn", aldus Bosz tegen Ziggo Sport. "Als je aan de andere kant staat, is het minder. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Elke trainer gaat dat een keer meemaken." PSV pakte op Anfield een verrassende zege tegen het kwakkelende Liverpool. Ivan Perisic, Guus Til en Couhaib Driouech (twee keer) maakten de doelpunten tijdens de 4-1 zege in Engeland.

Bosz had er een tijd geleden ook geen rekening mee gehouden dat PSV bij Liverpool zou kunnen winnen. "Toen ik de loting zag, dacht ik: we kunnen wel punten halen, maar niet bij Liverpool. Natuurlijk is er veel veranderd. Liverpool gaat door een moeilijke periode." De titelverdediger in de Premier League verloor maar liefst negen van de laatste twaalf wedstrijden en verkeert daarmee in een ware crisis.

'Je ziet dat zij weinig vertrouwen hebben'

Bosz was in dat opzicht blij met de vroege tegentreffer voor Liverpool, na een handsbal van Virgil van Dijk. "Je weet dat zij weinig vertrouwen hebben. Zo'n snel doelpunt maakt dat niet beter, al moesten we in de eerste helft vervolgens op een aantal momenten wel alle zeilen bijzetten." Dominik Szoboszlai maakte het enige doelpunt namens Liverpool. De Engelse club staat inmiddels dertiende op de ranglijst van de Champions League en twaalfde in de eigen Premier League.

In de rust gaf de trainer van PSV zijn spelers mee dat ze zelf meer moesten proberen te voetballen. "Ik weet dat dat risico inhoudt, maar met alleen maar lange ballen gaan wij het niet redden. Gelukkig pakte het voor ons goed uit. De 2-1 was een geweldig doelpunt, met een hoofdrol voor Mauro Júnior." Driouech kreeg uiteindelijk de prijs voor Man of the Match na zijn invalbeurt met twee doelpunten.

Alles over Champions League

