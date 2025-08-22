Peter Bosz vindt het onbegrijpelijk dat mensen de tackle op Alassane Pléa geen overtreding vonden. Dat vertelt de coach op een persconferentie voor het duel met Groningen van zaterdag. Bosz laat ook weten of er nog een vervanger voor de lang geblesseerde Pléa komt.

"Daar dacht toch niet iedereen zo over", zegt Bosz na een vraag over of hij de tackle van Robin Pröpper op Pléa een overtreding vond. "Mensen vonden dat een harde tackle, maar daar snap ik niets van. Hou nou toch op. Dit heeft niks met hard te maken. Dit is onbesuisd. Ik neem Pröpper niks kwalijk, want die jongen doet het niet expres. Daar gaat het mij niet om. Maar als je niet kan beoordelen dat dit een onbesuisde tackle is, daar snap ik niks van. Dat meen ik echt, ik snap daar helemaal niets van. Lachwekkend"

PSV blijft volgens Bosz op zoek naar een nieuwe spits als vervanger van de Alassane Pléa. De Fransman is geopereerd aan zijn knie en komt dit jaar niet meer in actie. Eerste spits Ricardo Pepi kan zaterdag nog niet beginnen tegen FC Groningen. Bosz wilde niet ingaan op namen. "Iedere club heeft twee goede spitsen nodig, wij ook", aldus de coach van PSV.

Paul Wanner

PSV verzekerde zich vrijdag ook van de diensten van Bayern München-middenvelder Paul Wanner. Volgens Bosz stond de Duitser "al twee jaar op de radar van PSV". "We zijn hem blijven volgen en hebben hem zien uitgroeien van een goede naar een heel goede speler", aldus Bosz. "Je moet hem dan ook nog kunnen krijgen. En dat is gelukt. Ik ben heel blij met hem." De coach noemt Wanner ook "een heel goede speler" voor PSV.

Wel had Bosz nog een vervelend bericht voor de wedstrijd tegen FC Groningen. Mauro Junior gaat door een blessure het duel van zaterdag nog niet halen en dus zit de vleugelverdediger niet bij de selectie.

