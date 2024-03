Pijnlijke avond dreigt voor Sheffield United: fans na een kwartier al naar huis tegen Arsenal

Sheffield United is bezig aan een rampzalige reeks in de Premier League en de situatie is behoorlijk uitzichtloos voor de nummer laatst. Ook tegen Arsenal op maandagavond is de missie vrij kansloos. Binnen het kwartier stonden de bezoekers met 3-0 voor. Het zorgde voor een pijnlijke wissel en het vertrek van enkele supporters.

Sheffield verloor de vorige twee thuiswedstrijden met 0-5 van respectievelijk Aston Villa en Brighton. Die score dreigt vanavond ook weer aan te worden getikt. Door goals van Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli en eentje van Sheffield-verdediger Jayden Bogle stond er na vijftien minuten 0-3 op het scorebord.

Manager Chris Wilder greep in; Oliver Norwood werd naar de kant gehaald, Ben Osborn kwam voor hem in de plaats. Veel schoot Sheffield er niet mee op, want in de 25e minuut maakte Kai Havertz het vierde doelpunt voor Arsenal. Na een korte adempauze scoorde Declan Rice vlak voor rust doelpunt nummer vijf.