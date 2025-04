Pijnlijke 'schade' voor scheidsrechter Shona Shukrula: broer gearresteerd wegens criminele activiteiten

Vito Shukrula, de advocaat van Ridouan Taghi, is donderdag gearresteerd. Dat heeft ook gevolgen voor zijn zus Shona, die ook werkzaam is in de rechtbank. De arrestatie komt als een grote schok.

De 36-jarige advocaat wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Hij zou informatie van en naar de veroordeelde crimineel hebben doorgespeeld.

Dit is Shona Shukrula: KNVB-scheidsrechter, getrouwd met voetballer en zit achter criminelen aan De carrière van Shona Shukrula bij de KNVB gaat hard. Zo hard dat ze op 33-jarige leeftijd al de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit is geworden in het Nederlandse betaald mannenvoetbal. Maar wie is zij naast het fluiten? Dit is Shona Shukrula.

Shukrula is al de derde advocaat van Taghi die wordt aangehouden. Zijn neef en advocaat Youssef Tagi werd in oktober 2021 opgepakt en in april 2023 werd Inez Weski gearresteerd. De zaak tegen haar loopt nog.

Taghi zit sinds december 2019 in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Daar wordt hij volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in het liquidatieproces Marengo. Shukrula is één van zijn advocaten en hoger beroep.

Volop lof voor pionier in Nederlandse scheidsrechterswereld: 'Daar zorgt zij voor' Het Nederlandse voetbal kende dit seizoen een primeur: Shona Shukrula was de eerste vrouwelijke scheidsrechter die een wedstrijd in het profvoetbal floot. Oud-arbiter Reinold Wiedemeijer juicht deze verandering toe en deelde zijn visie op de toenemende rol van vrouwen in het voetbal. "Je kunt chagrijnig zijn, maar dat is het tijdsbeeld waarin we leven", stelt Wiedemeijer tegen Sportnieuws.nl.

Pijnlijke gevolgen

Voor zijn zus heeft de aanhouding ook gevolgen. Shona is naast haar werk als scheidsrechter werkzaam als officier van justitie. Hoewel zij volledig buiten alle verdenking staat kan het volgens ingewijden van het AD niet anders dan dat zij 'onbedoelde nevenschade' oploopt.

"Het is heel erg pijnlijk omdat ze van onbesproken gedrag, maar ik kan me voorstellen dat zij toch even bij gevoelige zaken wordt weggehouden”, aldus een insider.

Bijzondere aanstelling voor veelbesproken scheidsrechter Dennis Higler na blamage bij Ajax - AZ Het Nederlandse scheidsrechterskorps levert drie mensen af aan het komende EK vrouwen van 2025. Naast twee vrouwen - Franca Overtoom en Shona Shukrula - vervult ook de veelbesproken Dennis Higler een rol op het toernooi in Zwitserland.

Scheidsrechter

De carrière van Shona Shukrula bij de KNVB ging erg hard. Zo hard dat ze op 33-jarige leeftijd al de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit is geworden in het Nederlandse betaald mannenvoetbal. Ze floot de wedstrijd tussen TOP Oss en ADO Den Haag.

Shukrula kreeg afgelopen jaar ook haar eerste aanstelling bij een internationale mannenwedstrijd. Ze fluit de wedstrijd tussen Inter en Arsenal in de Youth League, dus voor spelers onder de 19 jaar.