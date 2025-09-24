Bram Bakker, ex-sportpsychiater, is in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine te gast. Hij spreekt daarin over de grote druk die op voetballers ligt en hoe ze die kunnen ontladen op een goede manier. Hij heeft het daar over 'parasympatische activiteiten'. Een moeilijk woord, maar hij legt haarfijn uit wat het is. "Dat is ook seks."

Voetbaltrainer Robert Maaskant doet een voorzetje na een eerdere uitspraak van Bram Bakker over de parasympatische activiteiten, waarna Bakker het even uitlegt. "We geven de hele dag gas. Daar is in principe niks mee, maar je moet ook kunnen ontspannen", begint hij zijn uitleg.

'Dat is ook seks'

Die activiteiten zijn perfect om tot rust te komen of in ieder geval te ontstressen, meent hij. "Parasympatisch is ook seks, ontspanning. Heel veel jongens denken helaas dat het alleen presteren is. Maar het is juist niet presteren, het is ontspannen. Dus je knapt er van op als je je even daar aan over kan geven", vertelt de ex-psychiater die talloze sporters behandelde.

Maaskant hoort wat hij zegt en legt een bruggetje richting een toernooi volgend jaar zomer waar heel Nederland naar gaat kijken. "Dus als ik het goed begrijp, als wij wereldkampioen willen worden, dan moeten de vrouwen van de spelers mee naar het toernooi", grapt hij.

We moeten Ronald Koeman overtuigen

Dat ziet Bakker als een goed idee. "Jij weet dat zelf ook wel. Als je verliefd bent, dan presteer je beter. Heb jij een waanzinnig leuke, romantische avond achter de rug, dan presteer je beter. Iedereen die het tegenovergestelde beweert, die liegt", beweert hij. "Ik voel iets aankomen voor Ronald Koeman, die moeten we overtuigen", zegt Maaskant over het komende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Bakker draait het ook nog eens om en put uit zijn eigen ervaring met oude cliënten. "Jongens met relatieproblemen, die presteren niet. In het werk wat ik doe gaat het haast niet over de speler, maar over de partner, ouders, broers en/of zussen. Dat achtergrondrumoer ondermijnt het functioneren van de speler. Bij mij gaat het nooit over het voetbal, maar over de een mens die net als andere mensen tegen dingen aanloopt in het leven."

In de kersverse aflevering van De Maaskantine komt Bram Bakker op bezoek. De oud- sportpsychiater spreekt over het belang van het mentale welzijn van voetballers. Hij blikt terug op zijn rol in de media rondom Mohamed Ihattaren en deelt tal van anekdotes uit de voetballerij.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld komt naar voren: de nare blessure van Ruben van Bommel, het omgaan met tegenslagen, wordt de voetbalwereld door de ex-psychiater onder de loep genomen en komen er pikante stellingen en dilemma's voorbij.