Pikante uitspraak over strijd tussen Ajax en PSV: 'Het kampioenschap is helemaal niets waard'

De titelstrijd tussen PSV en Ajax is weer volledig opengebarsten na een zinderend weekend vol wentelingen. Met nog twee duels te gaan is het verschil tussen de nummers 1 en 2 maar één punt. Volgens Chris Woerts maakt dat kampioenschap eigenlijk weinig meer uit, voor hem is de competitie al gespeeld. "Je krijgt alleen maar een mooie schaal."

Op sportief vlak is er voor PSV en Ajax natuurlijk een zinderende strijd losgebarsten om het kampioenschap en de daarbij behorende schaal én eer. Maar dat is volgens Chris Woerts dan ook het enige wat nog speelt. "Je kunt bij wijze van spreken beter tweede worden, want dan heb je ook geen gezeik met een huldiging en dat soort zaken", vertelt hij tegen Sportnieuws.nl

Geen prijzengeld

Hij doelt op het feit dat de Eredivisie en KNVB geen prijzengeld uitdelen aan de winnaar, waardoor in feite een kampioenschap bijna alleen maar geld kost. Het belangrijkste voor de financiële afdeling van de clubs is al bereikt. "Dat is namelijk het geld van de Champions League", zegt Woerts. Hij haalt een voorbeeld aan van vorig seizoen: "Kijk naar PSV en Feyenoord. Die hebben gemiddeld allebei zo'n 73 miljoen euro verdiend in de Champions League. En PSV werd eerste en Feyenoord werd tweede."

De Champions League is cruciaal

Dat bedrag is natuurlijk enorm hoog en cruciaal voor het beleid van de clubs, benoemt de sportmarketeer. "Het ligt ook deels aan je plek op de coëfficiëntenlijst, maar die bedragen zijn fantastisch voor Feyenoord en PSV." Ook is het een fabel dat de kampioen meer centen uit tv-gelden krijgt. "Die verdeelsleutel staat al jaren vast. Ajax, Feyenoord en PSV pakken daar al jaren het meeste geld mee. Dat is allemaal op basis van de historische prestaties en ranglijsten." In Nederland komt er niet zoveel geld uit tv-geld, zeker in vergelijking met de top-5-competities.

Juist daarom is de Champions League zo belangrijk en dat wordt duidelijk als je naar de situatie van Ajax kijkt. "Ajax heeft natuurlijk heel lang een risico genomen door Champions League te begroten. Maar als je twee jaar geen Champions League speelt, dan moet je mensen ontslaan. Zoals dit jaar. Dit jaar is 20% van kantoorpersoneel ontslagen, omdat ze de inkomsten uit de Champions League al 2 jaar niet meer hebben."

Inkomsten uit shirtjes

Helpt een kampioenschap de financiële afdeling dan echt niet verder via sponsors en bijvoorbeeld shirtverkoop? Volgens Woerts is dat best mogelijk. "Maar dat is dan echt marginaal. Dat voel je niet. We hebben geen wereldwijde afzetmarkt voor shirts. Ajax doet het goed internationaal, veel beter dan Feyenoord en PSV. Maar dat gaat geen verschil maken in geld."

'Ze strijden nog voor prestige'

Voor Ajax en PSV is de competitie dus wat dat betreft over. "Ze spelen alleen nog maar voor de eer en prestige." Alleen Feyenoord heeft nog wat te behalen. "Het is voor Feyenoord van groot belang dat ze derde worden en via de voorrondes Champions League gaan halen. Ze zijn hoog gekwalificeerd omdat ze een goed coefficiënt hebben. Champions League is kassa."

