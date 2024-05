Play-offduel NAC Breda - Excelsior | Krankzinnige wedstrijd: Excelsior met negen man, zeven goals in Breda

Een krankzinnige eerste helft in de play-offs tussen NAC Breda en Excelsior. Na een meeslepende 45 minuten staat Eredivisionist Excelsior achter met een man minder. Na vijf goals, waarvan twee penalty's, stond het bij rust al 3-2 in Breda. Na een nieuwe rode kaart voor Excelsior ging het helemaal mis voor de Rotterdammers.

NAC schoot uit de startblokken en kwam na iets meer dan tien minuten op voorsprong dankzij een slimme corner. Een fout achterin zorgde ervoor dat Lance Duijvestijn gelijk kon maken. Diezelfde Duijvestijn moest even later met rood inrukken nadat hij de bal op de doellijn met de hand wegsloeg. De pingel was een koud kunstje voor Dominik Janosek: 2-1.

Daarna ging het stormen in het kolkende Rat Verlegh Stadion. Jan van den Bergh werkte na een fout van Stijn van Gassel de 3-1 binnen en de problemen leken enorm voor Excelsior. Echter kregen zij ook nog een penalty, na een fout van NAC-keeper Pepijn van de Merbel. Troy Parrott benutte het buitenkansje, waardoor het na een doldwaze eerste helft 3-2 staat.

Weer rood voor Excelsior

Excelsior probeerde het in de tweede helft nog wel, maar kreeg twintig minuten voor tijd een nieuwe tik. Linksback Arthur Zagré kreeg zijn tweede gele kaart en moest dus ook vertrekken. De Rotterdammers moeten in de slotfase de schade beperken met slechts negen man. Dat lukte niet, want amper een minuut later lag de 4-2 er al in en ook de vijfde NAC-goal liet niet lang op zich wachten.