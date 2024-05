Play-offs Europees voetbal: de vier ploegen zijn bekend, nu de wedstrijden nog

NEC, FC Utrecht, Sparta en Go Ahead Eagles gaan onderling uitvechten wie van hen het ene ticket voor Europees voetbal pakt. Met nog één speelronde te gaan in de Eredivisie, moet alleen de volgorde van de wedstrijden nog bepaald worden.

Normaal gesproken spelen de nummer 5, 6, 7 en 8 van de Eredivisie in de play-offs voor Europees voetbal tegen elkaar. Maar omdat Feyenoord als tweede eindigt en de beker heeft gewonnen, schuift alles één plek op. Nu spelen de nummers 6, 7, 8 en 9 om het laatste Europese ticket: eentje voor de tweede voorronde van de Conference League.

Nog maar één wedstrijd

Voor het eerst dit seizoen worden de play-offs om Europees voetbal nog maar over één duel gespeeld in plaats van thuis én uit. Dit om de belasting op de voetballers en de kalender te verminderen. Dat betekent dat de twee hoogstgeplaatste teams allebei een thuiswedstrijd hebben in de halve finales.

6. NEC: 50 punten

NEC staat het hoogste van de vier ploegen die de play-offs in gaan, maar kan in de laatste speeldag nog ingehaald worden door nummer zeven Utrecht. De Nijmegenaren weten sowieso dat ze in de halve finale thuis spelen, of ze nou zesde of zevende worden. Een uitwedstrijd bij het al uitgespeelde Almere City moet duidelijkheid brengen voor NEC.

De ploeg van trainer Rogier Meijer heeft één punt voorsprong op FC Utrecht, dat afsluit met een uitwedstrijd bij AZ.

7. FC Utrecht: 49 punten

FC Utrecht moet bij AZ zowel naar boven als naar onderen kijken. Zelf moet het winnen bij AZ, want op doelsaldo zal het NEC niet meer inhalen. Een punt moet het goedmaken op NEC, maar ook nummer acht Sparta loert nog op de kans om zevende te worden. Het doelsaldo is al gelijk (+2), maar Sparta heeft drie punten achterstand op Utrecht. Een punt bij AZ is genoeg voor Utrecht om zevende te worden en dus de play-offs met een thuiswedstrijd te mogen beginnen.

8. Sparta: 46 punten

Sparta kan dus nog over Utrecht heen naar plek zeven en daarmee een thuiswedstrijd garanderen in de play-offs. Daarvoor moet het thuis zelf winnen van Heerenveen en hopen dat FC Utrecht verliest. Alleen dan gaat Sparta van plek acht naar zeven. Maar het kan ook nog op plek acht eindigen. Go Ahead Eagles, dat zwaar uit vorm is maar wel al zeker is van de play-offs, loert op een misstap.

9. Go Ahead Eagles: 43 punten

Go Ahead Eagles is zwaar uit vorm: geen van de laatste zes wedstrijden werd gewonnen. Gelukkig voor de ploeg uit Deventer had het daarvoor al een topseizoen gedraaid, waardoor deelname aan de play-offs niet meer in gevaar komt. Go Ahead Eagles is er ook al zeker van dat het een uitwedstrijd moet spelen in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Maar tegen wie?

Het kan nog over Sparta heen wippen naar plek acht. Dat is dan weer van invloed op de wedstrijd die het in de halve finale speelt. De nummer negen na speelronde 34 speelt uit bij de nummer zes, de nummer acht speelt uit de nummer zeven.