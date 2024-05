Play-offs Europees voetbal én promotie/degradatie: dit zijn virtueel de teams en wedstrijden

Met nog een speelronde te gaan, nadert de Eredivisie zijn ontknoping. Ajax is zeker van plek vijf en ook de vier ploegen die de play-offs om Europees voetbal, zijn al bekend. Zo zien de play-offs er uit op basis van de huidige kans.

In dit artikel vind je uitleg over de strijd om tickets voor Europees voetbal én ook de play-offs om promotie/degradatie.

Europees voetbal

PSV en Feyenoord hebben zich geplaatst voor de hoofdfase van de Champions League en in de huidige stand gaat FC Twente naar de derde voorronde van het grootste Europese toernooi. AZ staat vierde, maar kan in de laatste speelronde nog naar plek drie. Tevens kan er zelfs een beslissingswedstrijd gespeeld moeten gaan worden. Plek vier geeft recht op deelname aan de groepsfase van de Europa League.

FC Twente en AZ moeten mogelijk beslissingswedstrijd spelen om derde plaats en voorronde Champions League FC Twente en AZ strijden in de laatste speelronde van de Eredivisie om de derde plaats in de Eredivisie. Die plek geeft recht op deelname aan de derde voorronde van de Champions League. Hoewel normaal na 34 speelrondes alles beslist is, kan het zomaar zijn dat beide teams een beslissingswedstrijd moeten spelen om die derde plaats.

Voor de bekerwinnaar lag er een ticket voor de hoofdfase van de Europa League klaar, maar dat is dus Feyenoord. Het ticket gaat nu naar de nummer vier van de Eredivisie. De nummer vijf is nu zeker van een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League en hoeft niet de play-offs in. Dat is Ajax geworden.

Aartsrivaal Ajax en AZ profiteren van bekerwinst Feyenoord in strijd om Europese tickets Feyenoord heeft zondag de KNVB Beker gewonnen en dat heeft ook invloed op de verdeling van de Europese tickets. De Rotterdammers stevenen namelijk hard af op de tweede plaats in de Eredivisie en verdienen met de bekerwinst ook een Europees ticket. Dat levert goed nieuws op voor aartsrivaal Ajax, maar ook AZ zal erg blij zijn met de zege van de Rotterdammers.

Play-offs

Dan blijft er nog één ticket voor Europees voetbal. Vier teams strijden in de play-offs voor een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Dat zijn de nummers 6, 7, 8 en 9 van de Eredivisie. Op dit moment zijn dat NEC, FC Utrecht, Sparta en Go Ahead Eagles.

Met nog één speelronde te gaan in de @eredivisie is dit het virtuele schema van de play-offs om Europees voetbal ⤵️ pic.twitter.com/NrHwK9jMZe — KNVB (@KNVB) May 12, 2024

RKC of Excelsior

De enige vraag die nog rest is: welke club moet de nacompetitie in en dus strijden om handhaving in de Eredivisie? In de laatste speelronde op het hoogste niveau gaan RKC en Excelsior uitvechten wie vijftiende wordt en wie het circus van de play-offs om promotie/degradatie in moeten.

Play-offs promotie/degradatie | RKC en Excelsior strijden om laatste kans op handhaving Met nog maar een speelronde in de Eredivisie te gaan wordt het nu echt spannend. Excelsior en RKC Waalwijk gaan bepalen wie zich handhaaft en wie er de play-offs in moet. Voor Vitesse en FC Volendam is het doek al gevallen.

Willem II en FC Groningen zijn gepromoveerd naar de @eredivisie en maandag starten de play-offs om promotie/degradatie! ⚔️ https://t.co/Bu0I3obWyl pic.twitter.com/AzKLO40At1 — KNVB (@KNVB) May 10, 2024

In de play-offs nemen zes KKD-teams het tegen elkaar op in de kwartfinale, waarna Excelsior (virtueel) instroomt in de halve finale. Al die teams strijden om het laatste Eredivisie-ticket. FC Groningen en Willem II promoveerden direct naar de Eredivisie. Roda JC, FC Dordrecht, ADO Den Haag, De Graafschap, FC Emmen en NAC Breda gaan de nacompetitie in, samen met de nummer zestien van de Eredivisie.

