Play-offs Keuken Kampioen Divisie | Het programma en de uitslagen

De competitie zit er op, maar voor veel Keuken Kampioen Divisie-teams is het seizoen nog niet ten einde. Vanaf maandag 13 mei beginnen de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Bekijk hier het speelschema, de uitslagen en de clubs die meedoen.

De play-offs begonnen meteen na het weekend van de laatste speelronde al, met nota bene Roda JC dat in actie kwam. Zij troffen in de eerste ronde NAC, de nummer acht van de eindranglijst. De andere eerste rondes gaan tussen FC Emmen en FC Dordracht en tussen De Graafschap en ADO Den Haag.

Keuken Kampioen Divisie | Zo verliep de meeslepende laatste speeldag voor FC Groningen, Roda JC en Willem II Willem II pakt de titel, FC Groningen is gepromoveerd. Bij Roda zijn er de tranen. De slotdag van de Keuken Kampioen Divisie is afgelopen en het werd nog een waar spektakel. Bekijk hier alles rustig terug via ons liveblog.

De winnaar van de tweestrijd tussen NAC Breda en Roda JC neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van FC Dordrecht en FC Emmen. ADO of De Graafschap treft in ronde twee de nummer zestien van de Eredivisie. Dat is virtueel Excelsior. De club uit de Eredivisie stroomt als enige in in de tweede ronde.

Kwartfinales (eerste duel)

Maandag 13 mei, 20:00 uur: NAC Breda - Roda JC: 3-1

Dinsdag 14 mei, 18:45 uur: FC Emmen - FC Dordrecht: 2-2

Dinsdag 14 mei, 21:00 uur: De Graafschap - ADO Den Haag

Kwartfinales (tweede duel)

Vrijdag 17 mei, 20:00 uur: Roda JC - NAC Breda

Zaterdag 18 mei, 16:30 uur: FC Dordrecht - FC Emmen

Zaterdag 18 mei, 20:00 uur: ADO Den Haag - De Graafschap

FC Groningen gaat helemaal los na promotie naar Eredivisie, ook groot feest in Tilburg na titel Willem II Het zal nog lang onrustig blijven in Groningen en Tilburg. FC Groningen pakte door een overwinning op Roda JC het laatste directe promotieticket naar de Eredivisie en Willem II wist in Brabant de titel veilig te stellen. Het leverde bij beide ploegen prachtige beelden op.

Halve finales (eerste duel)

Dinsdag 21 mei, 20.00 uur: winnaar FC Emmen/FC Dordrecht - winnaar Roda JC/NAC Breda

Woensdag 22 mei, 18:45 uur: winnaar De Graafschap/ADO Den Haag - nummer 16 Eredivisie

Halve finale (tweede duel)

Zaterdag 25 mei, 16:30 uur: winnaar Roda JC/NAC Breda - winnaar FC Emmen/Dordrecht

Zaterdag 25 mei. 20:00 uur: nummer 16 Eredivisie - winnaar De Graafschap/ADO Den Haag

Finale (duel over twee wedstrijden)