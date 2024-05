Play-offs promotie/degradatie | RKC en Excelsior strijden om laatste kans op handhaving

Met nog maar een speelronde in de Eredivisie te gaan wordt het nu echt spannend. Excelsior en RKC Waalwijk gaan bepalen wie zich handhaaft en wie er de play-offs in moet. Voor Vitesse en FC Volendam is het doek al gevallen.

De spanning in de Eredivisie moet van de strijd onderin komen. PSV, Feyenoord, FC Twente en AZ lijken zeker van een plekje in de top vier. Al kan het gebeuren dat AZ en FC Twente zelfs een beslissingswedstrijd moeten spelen om plek drie. Onderin leek het ook snel beslist te zijn, maar in de laatste wedstrijd wordt nog gestreden om leven en dood.

RKC en Excelsior

Alleen het doelsaldo scheidt RKC en Excelsior nog met één wedstrijd te gaan. Beide ploegen staan op 29 punten, RKC heeft het voordeel dat het doelsaldo vier goals minder slecht is. Voor beide ploegen wacht een wedstrijd bij de top-twee.

15. RKC Waalwijk: 29 punten

RKC moet in de afsluitwedstrijd uit naar kampioen PSV, dat zelfs op vakantie naar Ibiza gaat in de week voor de wedstrijd. Luuk de Jong zal echter nog graag topscorer worden van de Eredivisie, dus kan RKC z'n borst natmaken. Maar het heeft het geluk dat concurrent Excelsior naar Feyenoord moet.

16. Excelsior: 29 punten

Excelsior heeft handhaving in de Eredivisie niet meer in eigen hand. Uit bij stadgenoot Feyenoord, dat met een show afscheid zal willen nemen van trainer Arne Slot, moet een beter resultaat geboekt worden dan wat RKC doet bij PSV. Verliest zowel Excelsior als RKC, dan moeten de Kralingers hopen op een flink doelpuntenfestijn in Eindhoven, terwijl ze zelf de schade beperkt moeten houden.

Nacompetitie

De nummer zestien moet na speelronde 34 de nacompetitie in. Daar voetballen ook zes ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie in. Excelsior of RKC moet in de halve finale van die play-offs tegen de winnaar van het tweeluik tussen ADO Den Haag en De Graafschap.

17. FC Volendam: 19 punten

Voor FC Volendam is het doek gevallen. De club uit het vissersdorp verloor van Ajax en zag daardoor dat het gat met nog twee duels te gaan op zeven punten staat. Dat is niet meer te overbruggen, waardoor Volendam volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zal uitkomen.

Ajax kent gemakkelijke middag en schiet FC Volendam naar degradatie Ajax heeft zondagmiddag met gemak afgerekend met FC Volendam. De Amsterdammers wonnen met 1-4 in het vissersdorp, waardoor de plaatselijke FC voor volgend seizoen veroordeeld is tot voetballen in de Keuken Kampioen Divisie.

18. Vitesse: 2 punten

Voor de grootste club die moest vrezen voor degradatie is het doek al gevallen. Vitesse kreeg van de KNVB een straf van 18 punten vanwege allerlei gedoe met de financiën en proflicentie. Daardoor kwamen de Arnhemmers in één klap op -1 en was degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een feit.

Vitesse degradeert officieel uit Eredivisie na straf van 18 punten in mindering Vitesse is officieel gedegradeerd uit de Eredivisie. De club kreeg van de KNVB 18 punten in mindering vanwege de financiële wanorde bij de club. Tegen die straf gaat Vitesse niet in beroep. Toch was er enigszins goed nieuws: de club behoudt voorlopig wel de licentie.

Een week na de puntenstraf speelde Vitesse tegen Fortuna Sittard en boekte het zowaar een zege. Maar alle duels die volgen zijn om des keizers baard.